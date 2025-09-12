Daugiau apie $AMEN

Project Nostradamus logotipas

Project Nostradamus kaina ($AMEN)

Neįtraukta į sąrašą

1 $AMEN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00355273
$0.00355273
+2.80%1D
mexc
USD
Project Nostradamus ($AMEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:28:26(UTC+8)

Project Nostradamus ($AMEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00343515
$ 0.00343515
24 val. žemiausia
$ 0.00360388
$ 0.00360388
24 val. aukščiausia

$ 0.00343515
$ 0.00343515

$ 0.00360388
$ 0.00360388

$ 0.280498
$ 0.280498

$ 0.00342578
$ 0.00342578

+0.01%

+3.25%

-0.21%

-0.21%

Project Nostradamus ($AMEN) realiojo laiko kaina yra $0.0035542. Per pastarąsias 24 valandas $AMEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00343515 iki aukščiausios $ 0.00360388 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $AMEN kaina yra $ 0.280498, o žemiausia – $ 0.00342578.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $AMEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +3.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Project Nostradamus ($AMEN) rinkos informacija

$ 74.64K
$ 74.64K

--
--

$ 74.64K
$ 74.64K

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

Dabartinė Project Nostradamus rinkos kapitalizacija yra $ 74.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $AMEN apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 74.64K

Project Nostradamus ($AMEN) kainos istorija USD

Šiandienos Project Nostradamus kainos pokytis į USD: $ +0.00011178.
Project Nostradamus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0018336793.
Project Nostradamus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0023292389.
Project Nostradamus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.008589982591330847.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00011178+3.25%
30 dienų$ -0.0018336793-51.59%
60 dienų$ -0.0023292389-65.53%
90 dienų$ -0.008589982591330847-70.73%

Kas yra Project Nostradamus ($AMEN)

Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations.

Project Nostradamus ($AMEN) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Project Nostradamus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Project Nostradamus ($AMEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Project Nostradamus ($AMEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Project Nostradamus prognozes.

Peržiūrėkite Project Nostradamus kainos prognozę dabar!

$AMEN į vietos valiutas

Project Nostradamus ($AMEN) Tokenomika

Supratimas apie Project Nostradamus ($AMEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $AMENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Project Nostradamus ($AMEN)

Kiek Project Nostradamus($AMEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $AMEN kaina USD valiuta yra 0.0035542USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $AMEN į USD kaina?
Dabartinė $AMEN kaina USD valiuta yra $ 0.0035542. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Project Nostradamus rinkos kapitalizacija?
$AMEN rinkos kapitalizacija yra $ 74.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $AMEN apyvartoje?
$AMEN apyvartoje yra 21.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $AMEN kaina?
$AMEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.280498USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $AMEN kaina?
$AMEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00342578USD.
Kokia yra $AMEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $AMEN yra --USD.
Ar $AMEN kaina šiais metais kils?
$AMEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $AMEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
