PROFIT AI kaina (PROFIT)
--
+2.04%
+1.32%
+1.32%
PROFIT AI (PROFIT) realiojo laiko kaina yra $0.01567884. Per pastarąsias 24 valandas PROFIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01533146 iki aukščiausios $ 0.01580399 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PROFIT kaina yra $ 0.0411361, o žemiausia – $ 0.00348855.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PROFIT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +2.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PROFIT AI rinkos kapitalizacija yra $ 156.79K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PROFIT apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 156.79K
Šiandienos PROFIT AI kainos pokytis į USD: $ +0.00031318.
PROFIT AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0066966818.
PROFIT AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0061284179.
PROFIT AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00031318
|+2.04%
|30 dienų
|$ -0.0066966818
|-42.71%
|60 dienų
|$ -0.0061284179
|-39.08%
|90 dienų
|$ 0
|--
$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.
Supratimas apie PROFIT AI (PROFIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROFITišsamią tokeno tokenomiką dabar!
