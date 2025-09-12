Daugiau apie PFL

Professional Fighters League Fan Token logotipas

Professional Fighters League Fan Token kaina (PFL)

Neįtraukta į sąrašą

1 PFL į USD – tiesioginė kaina:

$0.081596
$0.081596
-1.10%1D
USD
Professional Fighters League Fan Token (PFL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:28:09(UTC+8)

Professional Fighters League Fan Token (PFL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.081113
$ 0.081113
24 val. žemiausia
$ 0.082565
$ 0.082565
24 val. aukščiausia

$ 0.081113
$ 0.081113

$ 0.082565
$ 0.082565

$ 6.95
$ 6.95

$ 0.076283
$ 0.076283

-0.00%

-1.16%

-11.96%

-11.96%

Professional Fighters League Fan Token (PFL) realiojo laiko kaina yra $0.081596. Per pastarąsias 24 valandas PFL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.081113 iki aukščiausios $ 0.082565 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PFL kaina yra $ 6.95, o žemiausia – $ 0.076283.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PFL per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Professional Fighters League Fan Token (PFL) rinkos informacija

$ 183.58K
$ 183.58K

--
--

$ 407.98K
$ 407.98K

2.25M
2.25M

5,000,000.0
5,000,000.0

Dabartinė Professional Fighters League Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 183.58K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PFL apyvartoje yra 2.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 407.98K

Professional Fighters League Fan Token (PFL) kainos istorija USD

Šiandienos Professional Fighters League Fan Token kainos pokytis į USD: $ -0.00096104327991593.
Professional Fighters League Fan Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0276113357.
Professional Fighters League Fan Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0267497145.
Professional Fighters League Fan Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0568996892476637.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00096104327991593-1.16%
30 dienų$ -0.0276113357-33.83%
60 dienų$ -0.0267497145-32.78%
90 dienų$ -0.0568996892476637-41.08%

Kas yra Professional Fighters League Fan Token (PFL)

Official Fan Token of the Professional Fighters League

Professional Fighters League Fan Token (PFL) išteklius

Oficiali svetainė

Professional Fighters League Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Professional Fighters League Fan Token (PFL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Professional Fighters League Fan Token (PFL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Professional Fighters League Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite Professional Fighters League Fan Token kainos prognozę dabar!

PFL į vietos valiutas

Professional Fighters League Fan Token (PFL) Tokenomika

Supratimas apie Professional Fighters League Fan Token (PFL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PFLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Professional Fighters League Fan Token (PFL)

Kiek Professional Fighters League Fan Token(PFL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PFL kaina USD valiuta yra 0.081596USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PFL į USD kaina?
Dabartinė PFL kaina USD valiuta yra $ 0.081596. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Professional Fighters League Fan Token rinkos kapitalizacija?
PFL rinkos kapitalizacija yra $ 183.58KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PFL apyvartoje?
PFL apyvartoje yra 2.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PFL kaina?
PFL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.95USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PFL kaina?
PFL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.076283USD.
Kokia yra PFL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PFL yra --USD.
Ar PFL kaina šiais metais kils?
PFL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PFL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:28:09(UTC+8)

Professional Fighters League Fan Token (PFL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.