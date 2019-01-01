Print The Pepe ($PP) Tokenomika
Print The Pepe ($PP) Informacija
What is the project about? Print The Pepe is a Reflections Token that pays holders out in $PEPE
What makes your project unique? We are the only token on ETH that has a working smart contract that pays dividends out in a different token ($PEPE) to holders of our token ($PP)
History of your project. We added liquidity to Uniswap on April the 21stand have been adding new features and engaging with the community daily.
What’s next for your project? Continuing to improve UI/UX, engaging the community, and marketing the token to new prospective investors.
What can your token be used for? It is a means of generating passive income through $PEPE dividends.
Print The Pepe ($PP) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Print The Pepe ($PP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Print The Pepe ($PP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Print The Pepe ($PP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $PP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek $PP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate $PP tokenomiką, galite peržiūrėti $PP tokeno kainą realiuoju laiku!
$PP kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda $PP? Mūsų $PP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.