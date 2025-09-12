Daugiau apie PRAIST

Praist (PRAIST)

Praist kaina (PRAIST)

Neįtraukta į sąrašą

1 PRAIST į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Praist (PRAIST) kainos grafikas realiu laiku
Praist (PRAIST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00696197
$ 0.00696197$ 0.00696197

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.84%

+8.84%

Praist (PRAIST) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PRAIST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRAIST kaina yra $ 0.00696197, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRAIST per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +8.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Praist (PRAIST) rinkos informacija

$ 19.01K
$ 19.01K$ 19.01K

--
----

$ 19.01K
$ 19.01K$ 19.01K

999.58M
999.58M 999.58M

999,582,136.669846
999,582,136.669846 999,582,136.669846

Dabartinė Praist rinkos kapitalizacija yra $ 19.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PRAIST apyvartoje yra 999.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 999582136.669846. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.01K

Praist (PRAIST) kainos istorija USD

Šiandienos Praist kainos pokytis į USD: $ 0.
Praist 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Praist 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Praist 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+12.82%
60 dienų$ 0+32.27%
90 dienų$ 0--

Kas yra Praist (PRAIST)

Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter.

Praist (PRAIST) išteklius

Praist kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Praist (PRAIST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Praist (PRAIST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Praist prognozes.

Peržiūrėkite Praist kainos prognozę dabar!

PRAIST į vietos valiutas

Praist (PRAIST) Tokenomika

Supratimas apie Praist (PRAIST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PRAISTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Praist (PRAIST)

Kiek Praist(PRAIST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PRAIST kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PRAIST į USD kaina?
Dabartinė PRAIST kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Praist rinkos kapitalizacija?
PRAIST rinkos kapitalizacija yra $ 19.01KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PRAIST apyvartoje?
PRAIST apyvartoje yra 999.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PRAIST kaina?
PRAIST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00696197USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PRAIST kaina?
PRAIST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PRAIST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PRAIST yra --USD.
Ar PRAIST kaina šiais metais kils?
PRAIST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PRAIST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Praist (PRAIST) svarbiausios industrijos naujienos

09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.