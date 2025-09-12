Daugiau apie PTF

PowerTrade Fuel kaina (PTF)

1 PTF į USD – tiesioginė kaina:

$0.01356953
+0.30%1D
+0.30%1D
PowerTrade Fuel (PTF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:27:45(UTC+8)

PowerTrade Fuel (PTF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01351526
$ 0.01351526$ 0.01351526
24 val. žemiausia
$ 0.01361386
$ 0.01361386$ 0.01361386
24 val. aukščiausia

$ 0.01351526
$ 0.01351526$ 0.01351526

$ 0.01361386
$ 0.01361386$ 0.01361386

$ 2.67
$ 2.67$ 2.67

$ 0.00042331
$ 0.00042331$ 0.00042331

-0.18%

-0.25%

+0.91%

+0.91%

PowerTrade Fuel (PTF) realiojo laiko kaina yra $0.0135499. Per pastarąsias 24 valandas PTF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01351526 iki aukščiausios $ 0.01361386 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PTF kaina yra $ 2.67, o žemiausia – $ 0.00042331.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PTF per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PowerTrade Fuel (PTF) rinkos informacija

$ 333.40K
$ 333.40K$ 333.40K

--
----

$ 5.43M
$ 5.43M$ 5.43M

24.57M
24.57M 24.57M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Dabartinė PowerTrade Fuel rinkos kapitalizacija yra $ 333.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PTF apyvartoje yra 24.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.43M

PowerTrade Fuel (PTF) kainos istorija USD

Šiandienos PowerTrade Fuel kainos pokytis į USD: $ 0.
PowerTrade Fuel 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0045816127.
PowerTrade Fuel 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0046370427.
PowerTrade Fuel 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.004302229393620781.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.25%
30 dienų$ -0.0045816127-33.81%
60 dienų$ +0.0046370427+34.22%
90 dienų$ +0.004302229393620781+46.52%

Kas yra PowerTrade Fuel (PTF)

The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan.

PowerTrade Fuel (PTF) išteklius

Oficiali svetainė

PowerTrade Fuel kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PowerTrade Fuel (PTF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PowerTrade Fuel (PTF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PowerTrade Fuel prognozes.

Peržiūrėkite PowerTrade Fuel kainos prognozę dabar!

PTF į vietos valiutas

PowerTrade Fuel (PTF) Tokenomika

Supratimas apie PowerTrade Fuel (PTF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PTFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PowerTrade Fuel (PTF)

Kiek PowerTrade Fuel(PTF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PTF kaina USD valiuta yra 0.0135499USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PTF į USD kaina?
Dabartinė PTF kaina USD valiuta yra $ 0.0135499. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PowerTrade Fuel rinkos kapitalizacija?
PTF rinkos kapitalizacija yra $ 333.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PTF apyvartoje?
PTF apyvartoje yra 24.57MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PTF kaina?
PTF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.67USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PTF kaina?
PTF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00042331USD.
Kokia yra PTF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PTF yra --USD.
Ar PTF kaina šiais metais kils?
PTF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PTF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:27:45(UTC+8)

PowerTrade Fuel (PTF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.