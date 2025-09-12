Daugiau apie DUREV

DUREV Kainos informacija

DUREV Oficiali svetainė

DUREV Tokenomika

DUREV Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Povel Durev logotipas

Povel Durev kaina (DUREV)

Neįtraukta į sąrašą

1 DUREV į USD – tiesioginė kaina:

$0.00997584
$0.00997584$0.00997584
+6.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Povel Durev (DUREV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:12:37(UTC+8)

Povel Durev (DUREV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00934649
$ 0.00934649$ 0.00934649
24 val. žemiausia
$ 0.01000121
$ 0.01000121$ 0.01000121
24 val. aukščiausia

$ 0.00934649
$ 0.00934649$ 0.00934649

$ 0.01000121
$ 0.01000121$ 0.01000121

$ 0.167897
$ 0.167897$ 0.167897

$ 0.00393016
$ 0.00393016$ 0.00393016

+0.08%

+6.62%

+2.19%

+2.19%

Povel Durev (DUREV) realiojo laiko kaina yra $0.00997584. Per pastarąsias 24 valandas DUREV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00934649 iki aukščiausios $ 0.01000121 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DUREV kaina yra $ 0.167897, o žemiausia – $ 0.00393016.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DUREV per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +6.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Povel Durev (DUREV) rinkos informacija

$ 990.34K
$ 990.34K$ 990.34K

--
----

$ 990.34K
$ 990.34K$ 990.34K

99.33M
99.33M 99.33M

99,327,795.57
99,327,795.57 99,327,795.57

Dabartinė Povel Durev rinkos kapitalizacija yra $ 990.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DUREV apyvartoje yra 99.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 99327795.57. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 990.34K

Povel Durev (DUREV) kainos istorija USD

Šiandienos Povel Durev kainos pokytis į USD: $ +0.00061979.
Povel Durev 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002725030.
Povel Durev 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0120908148.
Povel Durev 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.005481663159443765.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00061979+6.62%
30 dienų$ -0.0002725030-2.73%
60 dienų$ +0.0120908148+121.20%
90 dienų$ +0.005481663159443765+121.97%

Kas yra Povel Durev (DUREV)

Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Povel Durev (DUREV) išteklius

Oficiali svetainė

Povel Durev kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Povel Durev (DUREV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Povel Durev (DUREV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Povel Durev prognozes.

Peržiūrėkite Povel Durev kainos prognozę dabar!

DUREV į vietos valiutas

Povel Durev (DUREV) Tokenomika

Supratimas apie Povel Durev (DUREV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DUREVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Povel Durev (DUREV)

Kiek Povel Durev(DUREV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DUREV kaina USD valiuta yra 0.00997584USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DUREV į USD kaina?
Dabartinė DUREV kaina USD valiuta yra $ 0.00997584. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Povel Durev rinkos kapitalizacija?
DUREV rinkos kapitalizacija yra $ 990.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DUREV apyvartoje?
DUREV apyvartoje yra 99.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DUREV kaina?
DUREV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.167897USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DUREV kaina?
DUREV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00393016USD.
Kokia yra DUREV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DUREV yra --USD.
Ar DUREV kaina šiais metais kils?
DUREV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DUREV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:12:37(UTC+8)

Povel Durev (DUREV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.