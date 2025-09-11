PoSciDonDAO Token kaina (SCI)
+0.09%
+6.09%
-0.29%
-0.29%
PoSciDonDAO Token (SCI) realiojo laiko kaina yra $0.580952. Per pastarąsias 24 valandas SCI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.54729 iki aukščiausios $ 0.585611 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCI kaina yra $ 6.38, o žemiausia – $ 0.404068.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCI per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +6.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PoSciDonDAO Token rinkos kapitalizacija yra $ 2.37M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SCI apyvartoje yra 4.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 18910000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.99M
Šiandienos PoSciDonDAO Token kainos pokytis į USD: $ +0.0333556.
PoSciDonDAO Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2225002588.
PoSciDonDAO Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1197896881.
PoSciDonDAO Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.0333556
|+6.09%
|30 dienų
|$ -0.2225002588
|-38.29%
|60 dienų
|$ -0.1197896881
|-20.61%
|90 dienų
|$ 0
|--
Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos PoSciDonDAO Token (SCI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PoSciDonDAO Token (SCI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PoSciDonDAO Token prognozes.
Peržiūrėkite PoSciDonDAO Token kainos prognozę dabar!
Supratimas apie PoSciDonDAO Token (SCI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.