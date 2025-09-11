Daugiau apie SCI

PoSciDonDAO Token kaina (SCI)

Neįtraukta į sąrašą

1 SCI į USD – tiesioginė kaina:

$0.580952
$0.580952$0.580952
+6.00%1D
USD
PoSciDonDAO Token (SCI) kainos grafikas realiu laiku
PoSciDonDAO Token (SCI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.54729
$ 0.54729$ 0.54729
24 val. žemiausia
$ 0.585611
$ 0.585611$ 0.585611
24 val. aukščiausia

$ 0.54729
$ 0.54729$ 0.54729

$ 0.585611
$ 0.585611$ 0.585611

$ 6.38
$ 6.38$ 6.38

$ 0.404068
$ 0.404068$ 0.404068

+0.09%

+6.09%

-0.29%

-0.29%

PoSciDonDAO Token (SCI) realiojo laiko kaina yra $0.580952. Per pastarąsias 24 valandas SCI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.54729 iki aukščiausios $ 0.585611 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCI kaina yra $ 6.38, o žemiausia – $ 0.404068.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCI per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +6.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PoSciDonDAO Token (SCI) rinkos informacija

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

--
----

$ 10.99M
$ 10.99M$ 10.99M

4.09M
4.09M 4.09M

18,910,000.0
18,910,000.0 18,910,000.0

Dabartinė PoSciDonDAO Token rinkos kapitalizacija yra $ 2.37M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SCI apyvartoje yra 4.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 18910000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.99M

PoSciDonDAO Token (SCI) kainos istorija USD

Šiandienos PoSciDonDAO Token kainos pokytis į USD: $ +0.0333556.
PoSciDonDAO Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2225002588.
PoSciDonDAO Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1197896881.
PoSciDonDAO Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0333556+6.09%
30 dienų$ -0.2225002588-38.29%
60 dienų$ -0.1197896881-20.61%
90 dienų$ 0--

Kas yra PoSciDonDAO Token (SCI)

Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric.

PoSciDonDAO Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PoSciDonDAO Token (SCI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PoSciDonDAO Token (SCI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PoSciDonDAO Token prognozes.

Peržiūrėkite PoSciDonDAO Token kainos prognozę dabar!

SCI į vietos valiutas

PoSciDonDAO Token (SCI) Tokenomika

Supratimas apie PoSciDonDAO Token (SCI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PoSciDonDAO Token (SCI)

Kiek PoSciDonDAO Token(SCI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCI kaina USD valiuta yra 0.580952USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCI į USD kaina?
Dabartinė SCI kaina USD valiuta yra $ 0.580952. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PoSciDonDAO Token rinkos kapitalizacija?
SCI rinkos kapitalizacija yra $ 2.37MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCI apyvartoje?
SCI apyvartoje yra 4.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCI kaina?
SCI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.38USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCI kaina?
SCI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.404068USD.
Kokia yra SCI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCI yra --USD.
Ar SCI kaina šiais metais kils?
SCI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
