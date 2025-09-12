Daugiau apie PORT

Port Finance kaina (PORT)

1 PORT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00500656
$0.00500656
+15.70%1D
Port Finance (PORT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:27:39(UTC+8)

Port Finance (PORT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00426935
24 val. žemiausia
$ 0.00498124
24 val. aukščiausia

$ 0.00426935
$ 0.00498124
$ 15.21
$ 0.00189486
+10.18%

+15.68%

+13.63%

+13.63%

Port Finance (PORT) realiojo laiko kaina yra $0.00500656. Per pastarąsias 24 valandas PORT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00426935 iki aukščiausios $ 0.00498124 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PORT kaina yra $ 15.21, o žemiausia – $ 0.00189486.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PORT per pastarąją valandą pasikeitė +10.18%, per 24 valandas – +15.68%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Port Finance (PORT) rinkos informacija

$ 177.44K
--
$ 498.12K
35.62M
100,000,000.0
Dabartinė Port Finance rinkos kapitalizacija yra $ 177.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PORT apyvartoje yra 35.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 498.12K

Port Finance (PORT) kainos istorija USD

Šiandienos Port Finance kainos pokytis į USD: $ +0.00067873.
Port Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0016435164.
Port Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005858641.
Port Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013072364476164396.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00067873+15.68%
30 dienų$ +0.0016435164+32.83%
60 dienų$ +0.0005858641+11.70%
90 dienų$ -0.0013072364476164396-20.70%

Kas yra Port Finance (PORT)

Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap.

Port Finance (PORT) išteklius

Oficiali svetainė

Port Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Port Finance (PORT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Port Finance (PORT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Port Finance prognozes.

Peržiūrėkite Port Finance kainos prognozę dabar!

PORT į vietos valiutas

Port Finance (PORT) Tokenomika

Supratimas apie Port Finance (PORT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PORTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Port Finance (PORT)

Kiek Port Finance(PORT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PORT kaina USD valiuta yra 0.00500656USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PORT į USD kaina?
Dabartinė PORT kaina USD valiuta yra $ 0.00500656. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Port Finance rinkos kapitalizacija?
PORT rinkos kapitalizacija yra $ 177.44KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PORT apyvartoje?
PORT apyvartoje yra 35.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PORT kaina?
PORT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 15.21USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PORT kaina?
PORT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00189486USD.
Kokia yra PORT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PORT yra --USD.
Ar PORT kaina šiais metais kils?
PORT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PORT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:27:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.