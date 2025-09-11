Daugiau apie ICE

Popsicle Finance logotipas

Popsicle Finance kaina (ICE)

Neįtraukta į sąrašą

1 ICE į USD – tiesioginė kaina:

$0.02261279
$0.02261279$0.02261279
-81.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Popsicle Finance (ICE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:40:15(UTC+8)

Popsicle Finance (ICE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00509673
$ 0.00509673$ 0.00509673
24 val. žemiausia
$ 0.289053
$ 0.289053$ 0.289053
24 val. aukščiausia

$ 0.00509673
$ 0.00509673$ 0.00509673

$ 0.289053
$ 0.289053$ 0.289053

$ 66.04
$ 66.04$ 66.04

$ 0.00180241
$ 0.00180241$ 0.00180241

+8.84%

-81.75%

-91.69%

-91.69%

Popsicle Finance (ICE) realiojo laiko kaina yra $0.02261279. Per pastarąsias 24 valandas ICE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00509673 iki aukščiausios $ 0.289053 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ICE kaina yra $ 66.04, o žemiausia – $ 0.00180241.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ICE per pastarąją valandą pasikeitė +8.84%, per 24 valandas – -81.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -91.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Popsicle Finance (ICE) rinkos informacija

$ 152.61K
$ 152.61K$ 152.61K

--
----

$ 546.28K
$ 546.28K$ 546.28K

6.75M
6.75M 6.75M

24,157,859.0
24,157,859.0 24,157,859.0

Dabartinė Popsicle Finance rinkos kapitalizacija yra $ 152.61K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ICE apyvartoje yra 6.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 24157859.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 546.28K

Popsicle Finance (ICE) kainos istorija USD

Šiandienos Popsicle Finance kainos pokytis į USD: $ -0.1013532265402404.
Popsicle Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0193637323.
Popsicle Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0203867168.
Popsicle Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.1013532265402404-81.75%
30 dienų$ -0.0193637323-85.63%
60 dienų$ -0.0203867168-90.15%
90 dienų$ 0--

Kas yra Popsicle Finance (ICE)

A next-gen cross-chain yield enhancement platform focusing on Automated Market-Making (AMM) Liquidity Providers (LP)

Popsicle Finance (ICE) išteklius

Oficiali svetainė

Popsicle Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Popsicle Finance (ICE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Popsicle Finance (ICE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Popsicle Finance prognozes.

Peržiūrėkite Popsicle Finance kainos prognozę dabar!

ICE į vietos valiutas

Popsicle Finance (ICE) Tokenomika

Supratimas apie Popsicle Finance (ICE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ICEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Popsicle Finance (ICE)

Kiek Popsicle Finance(ICE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ICE kaina USD valiuta yra 0.02261279USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ICE į USD kaina?
Dabartinė ICE kaina USD valiuta yra $ 0.02261279. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Popsicle Finance rinkos kapitalizacija?
ICE rinkos kapitalizacija yra $ 152.61KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ICE apyvartoje?
ICE apyvartoje yra 6.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ICE kaina?
ICE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 66.04USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ICE kaina?
ICE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00180241USD.
Kokia yra ICE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ICE yra --USD.
Ar ICE kaina šiais metais kils?
ICE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ICE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:40:15(UTC+8)

