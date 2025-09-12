Poppy kaina (POPPY)
+0.08%
+21.12%
+28.33%
+28.33%
Poppy (POPPY) realiojo laiko kaina yra $0.00008823. Per pastarąsias 24 valandas POPPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00007239 iki aukščiausios $ 0.00008904 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POPPY kaina yra $ 0.01074525, o žemiausia – $ 0.00004572.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POPPY per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +21.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +28.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Poppy rinkos kapitalizacija yra $ 88.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. POPPY apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999997172.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 88.25K
Šiandienos Poppy kainos pokytis į USD: $ 0.
Poppy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000090869.
Poppy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000092499.
Poppy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00004207815712946733.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+21.12%
|30 dienų
|$ -0.0000090869
|-10.29%
|60 dienų
|$ -0.0000092499
|-10.48%
|90 dienų
|$ -0.00004207815712946733
|-32.29%
Hippo hooray! Metro Richmond ZOO is excited to announce a heartwarming addition to our animal family just in time for the holidays: a baby pygmy hippo. The newborn arrived on December 9, 2024, after a 7-month gestation. Congratulations to pygmy hippo parents Iris and Corwin on the birth of another little girl. This is Iris and Corwin’s 3rd calf in 4.5 years (all females!), and their 2nd calf to arrive right before the holidays. Most people don’t get a hippopotamus for Christmas at all, so we feel lucky to have received two over the years. This birth was unique as it was the first time Iris gave birth in water. While common hippos usually give birth underwater, pygmy hippo calves can be born on land or in water. This token represents a baby pygmy hippo named Poppy.
Kiek kainuos Poppy (POPPY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Poppy (POPPY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Poppy prognozes.
Peržiūrėkite Poppy kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Poppy (POPPY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POPPYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
