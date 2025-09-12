Daugiau apie POOFCOIN

Poofcoin logotipas

Poofcoin kaina (POOFCOIN)

Neįtraukta į sąrašą

1 POOFCOIN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Poofcoin (POOFCOIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:41:45(UTC+8)

Poofcoin (POOFCOIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Poofcoin (POOFCOIN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas POOFCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POOFCOIN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POOFCOIN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Poofcoin (POOFCOIN) rinkos informacija

$ 6.63K
$ 6.63K$ 6.63K

--
----

$ 6.63K
$ 6.63K$ 6.63K

999.07M
999.07M 999.07M

999,072,389.795453
999,072,389.795453 999,072,389.795453

Dabartinė Poofcoin rinkos kapitalizacija yra $ 6.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. POOFCOIN apyvartoje yra 999.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 999072389.795453. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.63K

Poofcoin (POOFCOIN) kainos istorija USD

Šiandienos Poofcoin kainos pokytis į USD: $ 0.
Poofcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Poofcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Poofcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+11.71%
60 dienų$ 0+0.17%
90 dienų$ 0--

Kas yra Poofcoin (POOFCOIN)

Poofcoin is a meme token launched on the Solana blockchain with a focus on simplicity, fun, and community. The project avoids unnecessary noise by operating only through X and an official website—no Telegram, no Discord, no distractions. There is no roadmap, staking, or complex utility; Poofcoin is a pure meme-driven token built for entertainment, viral culture, and social energy. It's about keeping crypto fun and lighthearted. Hold, laugh, and enjoy the Poof.

Poofcoin (POOFCOIN) išteklius

Oficiali svetainė

Poofcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Poofcoin (POOFCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Poofcoin (POOFCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Poofcoin prognozes.

Peržiūrėkite Poofcoin kainos prognozę dabar!

POOFCOIN į vietos valiutas

Poofcoin (POOFCOIN) Tokenomika

Supratimas apie Poofcoin (POOFCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POOFCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Poofcoin (POOFCOIN)

Kiek Poofcoin(POOFCOIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POOFCOIN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POOFCOIN į USD kaina?
Dabartinė POOFCOIN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Poofcoin rinkos kapitalizacija?
POOFCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 6.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POOFCOIN apyvartoje?
POOFCOIN apyvartoje yra 999.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POOFCOIN kaina?
POOFCOIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POOFCOIN kaina?
POOFCOIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra POOFCOIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POOFCOIN yra --USD.
Ar POOFCOIN kaina šiais metais kils?
POOFCOIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POOFCOIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.