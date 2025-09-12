Daugiau apie POODL

Poodl kaina (POODL)

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Poodl (POODL) kainos grafikas realiu laiku
Poodl (POODL) kainos informacija (USD)

Poodl (POODL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas POODL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POODL kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POODL per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -1.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Poodl (POODL) rinkos informacija

Dabartinė Poodl rinkos kapitalizacija yra $ 149.28K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. POODL apyvartoje yra 75.09T vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999999.98. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 198.80K

Poodl (POODL) kainos istorija USD

Šiandienos Poodl kainos pokytis į USD: $ 0.
Poodl 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Poodl 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Poodl 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.21%
30 dienų$ 0+4.88%
60 dienų$ 0+27.75%
90 dienų$ 0--

Kas yra Poodl (POODL)

POODL is a BEP-20 deflationary, self-LP generating token that is powered by the work and idea of its community. 1% of every transaction is burned forever, 1% is redistributed to holders, and 1% will be permanently added to the locked LP. This increases the scarcity of the supply of POODL tokens and increases its stability, which means that each POODL holder has a strong incentive to hold and spread the use of POODL.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Poodl (POODL)

Kiek Poodl(POODL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POODL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POODL į USD kaina?
Dabartinė POODL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Poodl rinkos kapitalizacija?
POODL rinkos kapitalizacija yra $ 149.28KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POODL apyvartoje?
POODL apyvartoje yra 75.09TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POODL kaina?
POODL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POODL kaina?
POODL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra POODL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POODL yra --USD.
Ar POODL kaina šiais metais kils?
POODL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POODL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Poodl (POODL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

