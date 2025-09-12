Daugiau apie POOP

PooChain V2 kaina (POOP)

1 POOP į USD – tiesioginė kaina:

+3.10%1D
PooChain V2 (POOP) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12

PooChain V2 (POOP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
PooChain V2 (POOP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas POOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POOP kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POOP per pastarąją valandą pasikeitė +0.71%, per 24 valandas – +3.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PooChain V2 (POOP) rinkos informacija

Dabartinė PooChain V2 rinkos kapitalizacija yra $ 27.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. POOP apyvartoje yra 999.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 999783055.793192. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.09K

PooChain V2 (POOP) kainos istorija USD

Šiandienos PooChain V2 kainos pokytis į USD: $ 0.
PooChain V2 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PooChain V2 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PooChain V2 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.16%
30 dienų$ 0-17.25%
60 dienų$ 0-59.24%
90 dienų$ 0--

Kas yra PooChain V2 (POOP)

PooChain is a utility project on the Solana Blockchain with a governance token $POOP. $POOP can be used for staking on PooChain's launchpad poo.fun. PooChain is creating a lower starting market cap and lower bonding curve launchpad for meme tokens in partnership with some of the biggest projects on Solana. Poo.fun is live and very soon an update will be released with platform fees rewarding those engaging in the ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PooChain V2 (POOP) išteklius

PooChain V2 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PooChain V2 (POOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PooChain V2 (POOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PooChain V2 prognozes.

Peržiūrėkite PooChain V2 kainos prognozę dabar!

POOP į vietos valiutas

PooChain V2 (POOP) Tokenomika

Supratimas apie PooChain V2 (POOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PooChain V2 (POOP)

Kiek PooChain V2(POOP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POOP kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POOP į USD kaina?
Dabartinė POOP kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PooChain V2 rinkos kapitalizacija?
POOP rinkos kapitalizacija yra $ 27.09KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POOP apyvartoje?
POOP apyvartoje yra 999.78MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POOP kaina?
POOP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POOP kaina?
POOP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra POOP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POOP yra --USD.
Ar POOP kaina šiais metais kils?
POOP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POOP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12

