Ponzichu (PCHU) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePonzichu (PCHU), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Ponzichu (PCHU) Informacija

Ponzichu ($PCHU) is a memecoin launched on the SUI blockchain, inspired by the cultural icon Pikachu. While humorous and meme-driven in its branding, the token introduces a deflationary mechanic designed to sustain long-term holder value: 2% of every transaction is automatically used to buy back $PCHU on the open market and send it to a burn wallet, reducing supply permanently. Ponzichu brings together the fun of meme culture and the innovation of automatic on-chain tokenomics.

Oficiali svetainė:
https://ponzichu.xyz/

Ponzichu (PCHU) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Ponzichu (PCHU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 5.33K
$ 5.33K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 5.33K
$ 5.33K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00266093
$ 0.00266093
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

Ponzichu (PCHU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ponzichu (PCHU) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PCHU tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PCHU tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PCHU tokenomiką, galite peržiūrėti PCHU tokeno kainą realiuoju laiku!

PCHU kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PCHU? Mūsų PCHU kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

