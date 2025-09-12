Daugiau apie PCHU

Ponzichu logotipas

Ponzichu kaina (PCHU)

Neįtraukta į sąrašą

1 PCHU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.30%1D
mexc
USD
Ponzichu (PCHU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:00:28(UTC+8)

Ponzichu (PCHU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00266093
$ 0.00266093$ 0.00266093

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.36%

-2.46%

-2.46%

Ponzichu (PCHU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PCHU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PCHU kaina yra $ 0.00266093, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PCHU per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ponzichu (PCHU) rinkos informacija

$ 4.73K
$ 4.73K$ 4.73K

--
----

$ 4.73K
$ 4.73K$ 4.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Ponzichu rinkos kapitalizacija yra $ 4.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PCHU apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.73K

Ponzichu (PCHU) kainos istorija USD

Šiandienos Ponzichu kainos pokytis į USD: $ 0.
Ponzichu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ponzichu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ponzichu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.36%
30 dienų$ 0-9.23%
60 dienų$ 0-61.14%
90 dienų$ 0--

Kas yra Ponzichu (PCHU)

Ponzichu ($PCHU) is a memecoin launched on the SUI blockchain, inspired by the cultural icon Pikachu. While humorous and meme-driven in its branding, the token introduces a deflationary mechanic designed to sustain long-term holder value: 2% of every transaction is automatically used to buy back $PCHU on the open market and send it to a burn wallet, reducing supply permanently. Ponzichu brings together the fun of meme culture and the innovation of automatic on-chain tokenomics.

Ponzichu (PCHU) išteklius

Oficiali svetainė

Ponzichu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ponzichu (PCHU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ponzichu (PCHU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ponzichu prognozes.

Peržiūrėkite Ponzichu kainos prognozę dabar!

PCHU į vietos valiutas

Ponzichu (PCHU) Tokenomika

Supratimas apie Ponzichu (PCHU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PCHUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ponzichu (PCHU)

Kiek Ponzichu(PCHU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PCHU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PCHU į USD kaina?
Dabartinė PCHU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ponzichu rinkos kapitalizacija?
PCHU rinkos kapitalizacija yra $ 4.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PCHU apyvartoje?
PCHU apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PCHU kaina?
PCHU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00266093USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PCHU kaina?
PCHU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PCHU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PCHU yra --USD.
Ar PCHU kaina šiais metais kils?
PCHU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PCHU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:00:28(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.