Pontoon logotipas

Pontoon kaina (TOON)

Neįtraukta į sąrašą

1 TOON į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Pontoon (TOON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:41:06(UTC+8)

Pontoon (TOON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000189
$ 0.0000189
24 val. žemiausia
$ 0.00001921
$ 0.00001921
24 val. aukščiausia

$ 0.0000189
$ 0.0000189

$ 0.00001921
$ 0.00001921

$ 1.28
$ 1.28

$ 0
$ 0

+0.52%

+0.54%

-2.03%

-2.03%

Pontoon (TOON) realiojo laiko kaina yra $0.00001901. Per pastarąsias 24 valandas TOON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000189 iki aukščiausios $ 0.00001921 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOON kaina yra $ 1.28, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOON per pastarąją valandą pasikeitė +0.52%, per 24 valandas – +0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pontoon (TOON) rinkos informacija

$ 444.44
$ 444.44

--
--

$ 1.89K
$ 1.89K

23.51M
23.51M

100,000,000.0
100,000,000.0

Dabartinė Pontoon rinkos kapitalizacija yra $ 444.44, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TOON apyvartoje yra 23.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.89K

Pontoon (TOON) kainos istorija USD

Šiandienos Pontoon kainos pokytis į USD: $ 0.
Pontoon 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000002862.
Pontoon 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000004886.
Pontoon 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000000897567273814478.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.54%
30 dienų$ -0.0000002862-1.50%
60 dienų$ -0.0000004886-2.57%
90 dienų$ -0.000000897567273814478-4.50%

Kas yra Pontoon (TOON)

One-click liquidity mirroring across ETH, BSC, HECO Chain, xDAI, POLYGON , OPTIMISM with incentivized relayer network and liquidity mining for liquidity providers across the chains.

Pontoon (TOON) išteklius

Oficiali svetainė

Pontoon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pontoon (TOON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pontoon (TOON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pontoon prognozes.

Peržiūrėkite Pontoon kainos prognozę dabar!

TOON į vietos valiutas

Pontoon (TOON) Tokenomika

Supratimas apie Pontoon (TOON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pontoon (TOON)

Kiek Pontoon(TOON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TOON kaina USD valiuta yra 0.00001901USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TOON į USD kaina?
Dabartinė TOON kaina USD valiuta yra $ 0.00001901. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pontoon rinkos kapitalizacija?
TOON rinkos kapitalizacija yra $ 444.44USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TOON apyvartoje?
TOON apyvartoje yra 23.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TOON kaina?
TOON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.28USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TOON kaina?
TOON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TOON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TOON yra --USD.
Ar TOON kaina šiais metais kils?
TOON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TOON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:41:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.