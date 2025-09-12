Daugiau apie POLTER

Polter kaina (POLTER)

1 POLTER į USD – tiesioginė kaina:

$0.00067772
$0.00067772$0.00067772
+1.00%1D
Polter (POLTER) kainos grafikas realiu laiku
Polter (POLTER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.81
$ 1.81$ 1.81

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

+1.09%

-33.29%

-33.29%

Polter (POLTER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas POLTER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POLTER kaina yra $ 1.81, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POLTER per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -33.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Polter (POLTER) rinkos informacija

$ 61.84K
$ 61.84K$ 61.84K

--
----

$ 61.84K
$ 61.84K$ 61.84K

91.25M
91.25M 91.25M

91,253,224.88551371
91,253,224.88551371 91,253,224.88551371

Dabartinė Polter rinkos kapitalizacija yra $ 61.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. POLTER apyvartoje yra 91.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 91253224.88551371. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.84K

Polter (POLTER) kainos istorija USD

Šiandienos Polter kainos pokytis į USD: $ 0.
Polter 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Polter 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Polter 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.09%
30 dienų$ 0-13.20%
60 dienų$ 0-13.50%
90 dienų$ 0--

Kas yra Polter (POLTER)

Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform.

Polter (POLTER) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Polter kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Polter (POLTER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polter (POLTER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polter prognozes.

Peržiūrėkite Polter kainos prognozę dabar!

POLTER į vietos valiutas

Polter (POLTER) Tokenomika

Supratimas apie Polter (POLTER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POLTERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Polter (POLTER)

Kiek Polter(POLTER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POLTER kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POLTER į USD kaina?
Dabartinė POLTER kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Polter rinkos kapitalizacija?
POLTER rinkos kapitalizacija yra $ 61.84KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POLTER apyvartoje?
POLTER apyvartoje yra 91.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POLTER kaina?
POLTER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.81USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POLTER kaina?
POLTER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra POLTER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POLTER yra --USD.
Ar POLTER kaina šiais metais kils?
POLTER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POLTER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.