Polkagold logotipas

Polkagold kaina (PGOLD)

Neįtraukta į sąrašą

1 PGOLD į USD – tiesioginė kaina:

+0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Polkagold (PGOLD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:11:54(UTC+8)

Polkagold (PGOLD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.00%

+0.49%

+7.20%

+7.20%

Polkagold (PGOLD) realiojo laiko kaina yra $0.03554433. Per pastarąsias 24 valandas PGOLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03490218 iki aukščiausios $ 0.03604219 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PGOLD kaina yra $ 0.279468, o žemiausia – $ 0.02859577.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PGOLD per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Polkagold (PGOLD) rinkos informacija

Dabartinė Polkagold rinkos kapitalizacija yra $ 355.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PGOLD apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 9999985.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 355.64K

Polkagold (PGOLD) kainos istorija USD

Šiandienos Polkagold kainos pokytis į USD: $ +0.00017335.
Polkagold 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0094847058.
Polkagold 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0112430092.
Polkagold 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00428607756421536.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00017335+0.49%
30 dienų$ -0.0094847058-26.68%
60 dienų$ -0.0112430092-31.63%
90 dienų$ +0.00428607756421536+13.71%

Kas yra Polkagold (PGOLD)

Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/

Polkagold (PGOLD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Polkagold kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Polkagold (PGOLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polkagold (PGOLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polkagold prognozes.

Peržiūrėkite Polkagold kainos prognozę dabar!

PGOLD į vietos valiutas

Polkagold (PGOLD) Tokenomika

Supratimas apie Polkagold (PGOLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PGOLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Polkagold (PGOLD)

Kiek Polkagold(PGOLD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PGOLD kaina USD valiuta yra 0.03554433USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PGOLD į USD kaina?
Dabartinė PGOLD kaina USD valiuta yra $ 0.03554433. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Polkagold rinkos kapitalizacija?
PGOLD rinkos kapitalizacija yra $ 355.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PGOLD apyvartoje?
PGOLD apyvartoje yra 10.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PGOLD kaina?
PGOLD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.279468USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PGOLD kaina?
PGOLD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02859577USD.
Kokia yra PGOLD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PGOLD yra --USD.
Ar PGOLD kaina šiais metais kils?
PGOLD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PGOLD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:11:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.