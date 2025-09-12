Daugiau apie PEGG

PokPok Golden Egg kaina (PEGG)

1 PEGG į USD – tiesioginė kaina:

$0.079304
$0.079304
-5.40%1D
PokPok Golden Egg (PEGG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:58:39(UTC+8)

PokPok Golden Egg (PEGG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.078568
$ 0.078568
24 val. žemiausia
$ 0.084602
$ 0.084602
24 val. aukščiausia

$ 0.078568
$ 0.078568

$ 0.084602
$ 0.084602

$ 5.81
$ 5.81

$ 0.055458
$ 0.055458

-1.53%

-5.43%

-16.04%

-16.04%

PokPok Golden Egg (PEGG) realiojo laiko kaina yra $0.079304. Per pastarąsias 24 valandas PEGG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.078568 iki aukščiausios $ 0.084602 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEGG kaina yra $ 5.81, o žemiausia – $ 0.055458.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEGG per pastarąją valandą pasikeitė -1.53%, per 24 valandas – -5.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PokPok Golden Egg (PEGG) rinkos informacija

$ 647.47K
$ 647.47K

--
--

$ 840.35K
$ 840.35K

8.16M
8.16M

10,586,012.89381933
10,586,012.89381933

Dabartinė PokPok Golden Egg rinkos kapitalizacija yra $ 647.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PEGG apyvartoje yra 8.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 10586012.89381933. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 840.35K

PokPok Golden Egg (PEGG) kainos istorija USD

Šiandienos PokPok Golden Egg kainos pokytis į USD: $ -0.00455991745981073.
PokPok Golden Egg 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0170596782.
PokPok Golden Egg 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0036126144.
PokPok Golden Egg 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.01971198333034596.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00455991745981073-5.43%
30 dienų$ -0.0170596782-21.51%
60 dienų$ +0.0036126144+4.56%
90 dienų$ -0.01971198333034596-19.90%

Kas yra PokPok Golden Egg (PEGG)

PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PokPok Golden Egg (PEGG) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

PokPok Golden Egg kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PokPok Golden Egg (PEGG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PokPok Golden Egg (PEGG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PokPok Golden Egg prognozes.

Peržiūrėkite PokPok Golden Egg kainos prognozę dabar!

PEGG į vietos valiutas

PokPok Golden Egg (PEGG) Tokenomika

Supratimas apie PokPok Golden Egg (PEGG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEGGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PokPok Golden Egg (PEGG)

Kiek PokPok Golden Egg(PEGG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEGG kaina USD valiuta yra 0.079304USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEGG į USD kaina?
Dabartinė PEGG kaina USD valiuta yra $ 0.079304. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PokPok Golden Egg rinkos kapitalizacija?
PEGG rinkos kapitalizacija yra $ 647.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEGG apyvartoje?
PEGG apyvartoje yra 8.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEGG kaina?
PEGG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.81USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEGG kaina?
PEGG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.055458USD.
Kokia yra PEGG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEGG yra --USD.
Ar PEGG kaina šiais metais kils?
PEGG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEGG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:58:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.