Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePodflow AI by Virtuals (POD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Podflow AI by Virtuals (POD) Informacija

Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere.

Oficiali svetainė:
https://podflowai.com/

Podflow AI by Virtuals (POD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Podflow AI by Virtuals (POD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 120.33K
$ 120.33K
Bendra pasiūla:
$ 989.68M
$ 989.68M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 989.68M
$ 989.68M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 120.33K
$ 120.33K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00341037
$ 0.00341037
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00012101
$ 0.00012101

Podflow AI by Virtuals (POD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Podflow AI by Virtuals (POD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų POD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek POD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate POD tokenomiką, galite peržiūrėti POD tokeno kainą realiuoju laiku!

POD kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda POD? Mūsų POD kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.