PNP Exchange (PNP) realiojo laiko kaina yra $0.00176782. Per pastarąsias 24 valandas PNP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00127201 iki aukščiausios $ 0.00184952 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PNP kaina yra $ 0.00478404, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PNP per pastarąją valandą pasikeitė -0.60%, per 24 valandas – +26.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PNP Exchange rinkos kapitalizacija yra $ 1.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PNP apyvartoje yra 999.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 999976863.36. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.77M
Šiandienos PNP Exchange kainos pokytis į USD: $ +0.00037111.
PNP Exchange 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0028814424.
PNP Exchange 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008529738.
PNP Exchange 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004481889081740082.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00037111
|+26.57%
|30 dienų
|$ +0.0028814424
|+162.99%
|60 dienų
|$ +0.0008529738
|+48.25%
|90 dienų
|$ +0.0004481889081740082
|+33.96%
Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool.
