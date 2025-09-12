Daugiau apie PNL

PNL Kainos informacija

PNL Baltoji knyga

PNL Oficiali svetainė

PNL Tokenomika

PNL Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

PNL Games logotipas

PNL Games kaina (PNL)

Neįtraukta į sąrašą

1 PNL į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
PNL Games (PNL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:40:19(UTC+8)

PNL Games (PNL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.31%

+5.31%

PNL Games (PNL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PNL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PNL kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PNL per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +5.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PNL Games (PNL) rinkos informacija

$ 5.48K
$ 5.48K$ 5.48K

--
----

$ 5.77K
$ 5.77K$ 5.77K

950.03M
950.03M 950.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė PNL Games rinkos kapitalizacija yra $ 5.48K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PNL apyvartoje yra 950.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.77K

PNL Games (PNL) kainos istorija USD

Šiandienos PNL Games kainos pokytis į USD: $ 0.
PNL Games 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PNL Games 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PNL Games 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+10.42%
60 dienų$ 0+38.60%
90 dienų$ 0--

Kas yra PNL Games (PNL)

PNL Games is the first fully on-chain PVP trading competition. Players contribute (X) SOL to a shared pot and trade against each other in real-time. Our protocol tracks each wallet’s PNL, and the top performer wins the entire pot. We're scaling with private matches, custom game modes, referral rewards, staking, social sync, and more — all designed to create the most competitive and rewarding trading experience on Solana.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PNL Games (PNL) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

PNL Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PNL Games (PNL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PNL Games (PNL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PNL Games prognozes.

Peržiūrėkite PNL Games kainos prognozę dabar!

PNL į vietos valiutas

PNL Games (PNL) Tokenomika

Supratimas apie PNL Games (PNL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PNLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PNL Games (PNL)

Kiek PNL Games(PNL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PNL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PNL į USD kaina?
Dabartinė PNL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PNL Games rinkos kapitalizacija?
PNL rinkos kapitalizacija yra $ 5.48KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PNL apyvartoje?
PNL apyvartoje yra 950.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PNL kaina?
PNL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PNL kaina?
PNL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PNL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PNL yra --USD.
Ar PNL kaina šiais metais kils?
PNL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PNL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:40:19(UTC+8)

PNL Games (PNL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.