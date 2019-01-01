PlayNity (PLY) Tokenomika
PlayNity (PLY) Informacija
PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement.
In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for:
- Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings.
- Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process.
- Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment.
- Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams.
In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions.
PlayNity (PLY) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius PlayNity (PLY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
PlayNity (PLY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PlayNity (PLY) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PLY tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PLY tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PLY tokenomiką, galite peržiūrėti PLY tokeno kainą realiuoju laiku!
