PlayNity kaina (PLY)
--
+0.01%
+0.04%
+0.04%
PlayNity (PLY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PLY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLY kaina yra $ 0.357112, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PlayNity rinkos kapitalizacija yra $ 18.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PLY apyvartoje yra 96.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 106374448.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.83K
Šiandienos PlayNity kainos pokytis į USD: $ 0.
PlayNity 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PlayNity 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PlayNity 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.01%
|30 dienų
|$ 0
|-0.49%
|60 dienų
|$ 0
|-12.30%
|90 dienų
|$ 0
|--
PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement. In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for: - Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings. - Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process. - Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment. - Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams. In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions.
