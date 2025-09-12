Daugiau apie PLAI

PlayMind logotipas

PlayMind kaina (PLAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 PLAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00010845
$0.00010845$0.00010845
-0.40%1D
mexc
USD
PlayMind (PLAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:57:56(UTC+8)

PlayMind (PLAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00193763
$ 0.00193763$ 0.00193763

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-0.46%

+24.79%

+24.79%

PlayMind (PLAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PLAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLAI kaina yra $ 0.00193763, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +24.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PlayMind (PLAI) rinkos informacija

$ 108.73K
$ 108.73K$ 108.73K

--
----

$ 108.73K
$ 108.73K$ 108.73K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,413.656554
999,990,413.656554 999,990,413.656554

Dabartinė PlayMind rinkos kapitalizacija yra $ 108.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PLAI apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999990413.656554. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 108.73K

PlayMind (PLAI) kainos istorija USD

Šiandienos PlayMind kainos pokytis į USD: $ 0.
PlayMind 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PlayMind 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PlayMind 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.46%
30 dienų$ 0+9.52%
60 dienų$ 0-45.72%
90 dienų$ 0--

Kas yra PlayMind (PLAI)

PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PlayMind (PLAI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

PlayMind kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PlayMind (PLAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PlayMind (PLAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PlayMind prognozes.

Peržiūrėkite PlayMind kainos prognozę dabar!

PLAI į vietos valiutas

PlayMind (PLAI) Tokenomika

Supratimas apie PlayMind (PLAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PlayMind (PLAI)

Kiek PlayMind(PLAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PLAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PLAI į USD kaina?
Dabartinė PLAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PlayMind rinkos kapitalizacija?
PLAI rinkos kapitalizacija yra $ 108.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PLAI apyvartoje?
PLAI apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PLAI kaina?
PLAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00193763USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PLAI kaina?
PLAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PLAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PLAI yra --USD.
Ar PLAI kaina šiais metais kils?
PLAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PLAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
