Platypus Finance logotipas

Platypus Finance kaina (PTP)

Neįtraukta į sąrašą

1 PTP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00029116
$0.00029116$0.00029116
-0.40%1D
USD
Platypus Finance (PTP) kainos grafikas realiu laiku
Platypus Finance (PTP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 16.69
$ 16.69$ 16.69

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-0.43%

+19.14%

+19.14%

Platypus Finance (PTP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PTP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PTP kaina yra $ 16.69, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PTP per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – -0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Platypus Finance (PTP) rinkos informacija

$ 66.54K
$ 66.54K$ 66.54K

--
----

$ 87.35K
$ 87.35K$ 87.35K

228.52M
228.52M 228.52M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Dabartinė Platypus Finance rinkos kapitalizacija yra $ 66.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PTP apyvartoje yra 228.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 87.35K

Platypus Finance (PTP) kainos istorija USD

Šiandienos Platypus Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Platypus Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Platypus Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Platypus Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.43%
30 dienų$ 0+148.73%
60 dienų$ 0+106.24%
90 dienų$ 0--

Kas yra Platypus Finance (PTP)

Platypus' AMM facilitates seamless exchange between pegged assets. Its single-sided liquidity provision redefines the way AMM works.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Platypus Finance (PTP) išteklius

Oficiali svetainė

Platypus Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Platypus Finance (PTP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Platypus Finance (PTP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Platypus Finance prognozes.

Peržiūrėkite Platypus Finance kainos prognozę dabar!

PTP į vietos valiutas

Platypus Finance (PTP) Tokenomika

Supratimas apie Platypus Finance (PTP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PTPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Platypus Finance (PTP)

Kiek Platypus Finance(PTP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PTP kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PTP į USD kaina?
Dabartinė PTP kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Platypus Finance rinkos kapitalizacija?
PTP rinkos kapitalizacija yra $ 66.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PTP apyvartoje?
PTP apyvartoje yra 228.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PTP kaina?
PTP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 16.69USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PTP kaina?
PTP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PTP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PTP yra --USD.
Ar PTP kaina šiais metais kils?
PTP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PTP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.