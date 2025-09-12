Daugiau apie PLATA

PLATA Kainos informacija

PLATA Baltoji knyga

PLATA Oficiali svetainė

PLATA Tokenomika

PLATA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Plata Network logotipas

Plata Network kaina (PLATA)

Neįtraukta į sąrašą

1 PLATA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Plata Network (PLATA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:07:29(UTC+8)

Plata Network (PLATA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01050666
$ 0.01050666$ 0.01050666

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.87%

+2.95%

+2.95%

Plata Network (PLATA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PLATA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLATA kaina yra $ 0.01050666, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLATA per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +0.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Plata Network (PLATA) rinkos informacija

$ 34.57K
$ 34.57K$ 34.57K

--
----

$ 48.16K
$ 48.16K$ 48.16K

366.03M
366.03M 366.03M

510,000,000.0
510,000,000.0 510,000,000.0

Dabartinė Plata Network rinkos kapitalizacija yra $ 34.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PLATA apyvartoje yra 366.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 510000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.16K

Plata Network (PLATA) kainos istorija USD

Šiandienos Plata Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Plata Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Plata Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Plata Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.87%
30 dienų$ 0-14.94%
60 dienų$ 0-8.66%
90 dienų$ 0--

Kas yra Plata Network (PLATA)

Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Plata Network (PLATA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Plata Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Plata Network (PLATA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Plata Network (PLATA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Plata Network prognozes.

Peržiūrėkite Plata Network kainos prognozę dabar!

PLATA į vietos valiutas

Plata Network (PLATA) Tokenomika

Supratimas apie Plata Network (PLATA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLATAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Plata Network (PLATA)

Kiek Plata Network(PLATA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PLATA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PLATA į USD kaina?
Dabartinė PLATA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Plata Network rinkos kapitalizacija?
PLATA rinkos kapitalizacija yra $ 34.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PLATA apyvartoje?
PLATA apyvartoje yra 366.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PLATA kaina?
PLATA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01050666USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PLATA kaina?
PLATA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PLATA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PLATA yra --USD.
Ar PLATA kaina šiais metais kils?
PLATA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PLATA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:07:29(UTC+8)

Plata Network (PLATA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.