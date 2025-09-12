Plants VS Ronke kaina (PVR)
Plants VS Ronke (PVR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PVR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PVR kaina yra $ 0.01016038, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PVR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Plants VS Ronke rinkos kapitalizacija yra $ 217.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PVR apyvartoje yra 257.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 253.68K
Šiandienos Plants VS Ronke kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Plants VS Ronke 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Plants VS Ronke 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Plants VS Ronke 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0.0
|0.00%
|30 dienų
|$ 0
|0.00%
|60 dienų
|$ 0
|0.00%
|90 dienų
|$ 0
|--
Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.
