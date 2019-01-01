Plant (PLANT) Tokenomika
Plant (PLANT) Informacija
Plant is a SocialFi project hosted on Solana, combining AI-driven functionality with community engagement. The project features an evolving AI agent represented as a digital plant that grows smarter through user interactions. Community members train the Plant by suggesting tokens and providing context via X. These interactions enable the Plant to build memory, predict token trends, and develop its AI capabilities.
Participants are incentivized through token-based airdrops ("raindrops") determined by their interaction level, creating a gamified and rewarding ecosystem. Plant integrates predictive analytics, decentralized finance elements, and community-driven AI evolution, offering a unique platform where users actively shape the project's growth and benefit from its insights.
This combination of AI, community input, and decentralized rewards establishes Plant as an innovative leader in the SocialFi space.
Plant (PLANT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Plant (PLANT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Plant (PLANT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Plant (PLANT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PLANT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PLANT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PLANT tokenomiką, galite peržiūrėti PLANT tokeno kainą realiuoju laiku!
PLANT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda PLANT? Mūsų PLANT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.