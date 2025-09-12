Daugiau apie PVU

Plant vs Undead logotipas

Plant vs Undead kaina (PVU)

Neįtraukta į sąrašą

1 PVU į USD – tiesioginė kaina:

$0.00090831
$0.00090831$0.00090831
+0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Plant vs Undead (PVU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:26:36(UTC+8)

Plant vs Undead (PVU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 24.73
$ 24.73$ 24.73

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+0.37%

-0.52%

-0.52%

Plant vs Undead (PVU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PVU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PVU kaina yra $ 24.73, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PVU per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Plant vs Undead (PVU) rinkos informacija

$ 259.15K
$ 259.15K$ 259.15K

--
----

$ 272.79K
$ 272.79K$ 272.79K

285.00M
285.00M 285.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Dabartinė Plant vs Undead rinkos kapitalizacija yra $ 259.15K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PVU apyvartoje yra 285.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 272.79K

Plant vs Undead (PVU) kainos istorija USD

Šiandienos Plant vs Undead kainos pokytis į USD: $ 0.
Plant vs Undead 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Plant vs Undead 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Plant vs Undead 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.37%
30 dienų$ 0+9.62%
60 dienų$ 0+6.17%
90 dienų$ 0--

Kas yra Plant vs Undead (PVU)

Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.

Plant vs Undead (PVU) išteklius

Oficiali svetainė

Plant vs Undead kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Plant vs Undead (PVU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Plant vs Undead (PVU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Plant vs Undead prognozes.

Peržiūrėkite Plant vs Undead kainos prognozę dabar!

PVU į vietos valiutas

Plant vs Undead (PVU) Tokenomika

Supratimas apie Plant vs Undead (PVU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PVUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Plant vs Undead (PVU)

Kiek Plant vs Undead(PVU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PVU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PVU į USD kaina?
Dabartinė PVU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Plant vs Undead rinkos kapitalizacija?
PVU rinkos kapitalizacija yra $ 259.15KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PVU apyvartoje?
PVU apyvartoje yra 285.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PVU kaina?
PVU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 24.73USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PVU kaina?
PVU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PVU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PVU yra --USD.
Ar PVU kaina šiais metais kils?
PVU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PVU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.