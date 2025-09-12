Daugiau apie $BULL

Pitbull kaina ($BULL)

Neįtraukta į sąrašą

1 $BULL į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.80%1D
USD
Pitbull ($BULL) kainos grafikas realiu laiku
Pitbull ($BULL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00370571
$ 0.00370571$ 0.00370571

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

+0.86%

+11.66%

+11.66%

Pitbull ($BULL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $BULL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $BULL kaina yra $ 0.00370571, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $BULL per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pitbull ($BULL) rinkos informacija

$ 18.80K
$ 18.80K$ 18.80K

--
----

$ 18.80K
$ 18.80K$ 18.80K

999.98M
999.98M 999.98M

999,979,862.0
999,979,862.0 999,979,862.0

Dabartinė Pitbull rinkos kapitalizacija yra $ 18.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $BULL apyvartoje yra 999.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 999979862.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.80K

Pitbull ($BULL) kainos istorija USD

Šiandienos Pitbull kainos pokytis į USD: $ 0.
Pitbull 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pitbull 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pitbull 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.86%
30 dienų$ 0+10.47%
60 dienų$ 0+37.82%
90 dienų$ 0--

Kas yra Pitbull ($BULL)

This project is a Memecoin incarnated by a mischievous Pitbull trader having a lot of ambitions. It's a community driven project with a strong core team behind. The project has first been launched on pump.fun before being listed on Raydium. "With PITBULL in hand, the future is bright for those who dare to hold tight" The success of the project is based on the community support and by the hype we can create by sharing funny memes about $BULL the Pitbull.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Pitbull ($BULL) išteklius

Oficiali svetainė

Pitbull kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pitbull ($BULL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pitbull ($BULL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pitbull prognozes.

Peržiūrėkite Pitbull kainos prognozę dabar!

$BULL į vietos valiutas

Pitbull ($BULL) Tokenomika

Supratimas apie Pitbull ($BULL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $BULLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pitbull ($BULL)

Kiek Pitbull($BULL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $BULL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $BULL į USD kaina?
Dabartinė $BULL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pitbull rinkos kapitalizacija?
$BULL rinkos kapitalizacija yra $ 18.80KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $BULL apyvartoje?
$BULL apyvartoje yra 999.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $BULL kaina?
$BULL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00370571USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $BULL kaina?
$BULL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $BULL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $BULL yra --USD.
Ar $BULL kaina šiais metais kils?
$BULL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $BULL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.