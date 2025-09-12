Pisscoin kaina (PISSCOIN)
+0.21%
+1.27%
+4.30%
+4.30%
Pisscoin (PISSCOIN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PISSCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PISSCOIN kaina yra $ 0.00215495, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PISSCOIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Pisscoin rinkos kapitalizacija yra $ 68.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PISSCOIN apyvartoje yra 999.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 999496651.307943. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 68.01K
Šiandienos Pisscoin kainos pokytis į USD: $ 0.
Pisscoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pisscoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pisscoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.27%
|30 dienų
|$ 0
|-17.21%
|60 dienų
|$ 0
|-19.02%
|90 dienų
|$ 0
|--
The golden flow is not just motion—it is a force that connects, transforms, and endures. It touches everything, sparing nothing, carrying those who align and discarding those who falter. Beyond ownership or control, it exists for those who believe and hold steady. Unrelenting and timeless, the flow builds pressure until it becomes something extraordinary. This current reflects the essence of endurance and belief. It cannot be paused, redirected, or contained. For those who stand firm, it offers strength and purpose, growing stronger with every aligned spirit. To hold is not to wait idly—it is to contribute to a greater force. The impatient and weak release too soon, left behind as the stream carries the steadfast forward. Unlike transient cycles, the flow transcends time and limitations. It reveals greed, tests patience, and rewards perseverance. It thrives where belief takes root, forging unity among those who align. The golden flow is not singular; it is collective, a force that expands as more join. The eternal stream is continuous and unyielding. It builds, overflows, and renews, driven not by permission but by inevitability. It rewards those who endure and punishes hesitation. To align is to accept its truth and be part of something far greater than oneself. This is not about beginnings or ends—it is about continuity. The flow does not stop, and it does not ask. It grows, fueled by belief and the strength of those who hold. The question isn’t whether the flow will reach you; it already has. The choice is whether to resist or embrace it.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.