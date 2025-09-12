Daugiau apie PIRATE

PirateCash kaina (PIRATE)

Neįtraukta į sąrašą

1 PIRATE į USD – tiesioginė kaina:

$0.01915013
-0.20%1D
mexc
USD
PirateCash (PIRATE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:57:36(UTC+8)

PirateCash (PIRATE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01912873
24 val. žemiausia
$ 0.01922786
24 val. aukščiausia

$ 0.01912873
$ 0.01922786
$ 0.242252
$ 0
-0.05%

-0.15%

+1.23%

+1.23%

PirateCash (PIRATE) realiojo laiko kaina yra $0.01915932. Per pastarąsias 24 valandas PIRATE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01912873 iki aukščiausios $ 0.01922786 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIRATE kaina yra $ 0.242252, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIRATE per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PirateCash (PIRATE) rinkos informacija

$ 1.27M
--
$ 2.01M
66.17M
105,000,000.0
Dabartinė PirateCash rinkos kapitalizacija yra $ 1.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PIRATE apyvartoje yra 66.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 105000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.01M

PirateCash (PIRATE) kainos istorija USD

Šiandienos PirateCash kainos pokytis į USD: $ 0.
PirateCash 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001390008.
PirateCash 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003400185.
PirateCash 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00005214279190656.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.15%
30 dienų$ -0.0001390008-0.72%
60 dienų$ -0.0003400185-1.77%
90 dienų$ -0.00005214279190656-0.27%

Kas yra PirateCash (PIRATE)

Pirate network for P2P services

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PirateCash (PIRATE) išteklius

Oficiali svetainė

PirateCash kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PirateCash (PIRATE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PirateCash (PIRATE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PirateCash prognozes.

Peržiūrėkite PirateCash kainos prognozę dabar!

PIRATE į vietos valiutas

PirateCash (PIRATE) Tokenomika

Supratimas apie PirateCash (PIRATE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PIRATEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PirateCash (PIRATE)

Kiek PirateCash(PIRATE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PIRATE kaina USD valiuta yra 0.01915932USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PIRATE į USD kaina?
Dabartinė PIRATE kaina USD valiuta yra $ 0.01915932. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PirateCash rinkos kapitalizacija?
PIRATE rinkos kapitalizacija yra $ 1.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PIRATE apyvartoje?
PIRATE apyvartoje yra 66.17MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PIRATE kaina?
PIRATE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.242252USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PIRATE kaina?
PIRATE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PIRATE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PIRATE yra --USD.
Ar PIRATE kaina šiais metais kils?
PIRATE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PIRATE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
PirateCash (PIRATE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.