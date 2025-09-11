Daugiau apie PIRATE

Pirate Nation Token logotipas

Pirate Nation Token kaina (PIRATE)

Neįtraukta į sąrašą

1 PIRATE į USD – tiesioginė kaina:

$0.03188954
$0.03188954$0.03188954
-1.60%1D
mexc
USD
Pirate Nation Token (PIRATE) kainos grafikas realiu laiku
Pirate Nation Token (PIRATE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03188177
$ 0.03188177$ 0.03188177
24 val. žemiausia
$ 0.03280663
$ 0.03280663$ 0.03280663
24 val. aukščiausia

$ 0.03188177
$ 0.03188177$ 0.03188177

$ 0.03280663
$ 0.03280663$ 0.03280663

$ 0.475661
$ 0.475661$ 0.475661

$ 0.03072638
$ 0.03072638$ 0.03072638

-0.55%

-1.67%

-5.42%

-5.42%

Pirate Nation Token (PIRATE) realiojo laiko kaina yra $0.0318806. Per pastarąsias 24 valandas PIRATE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03188177 iki aukščiausios $ 0.03280663 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIRATE kaina yra $ 0.475661, o žemiausia – $ 0.03072638.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIRATE per pastarąją valandą pasikeitė -0.55%, per 24 valandas – -1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pirate Nation Token (PIRATE) rinkos informacija

$ 7.12M
$ 7.12M$ 7.12M

--
----

$ 31.23M
$ 31.23M$ 31.23M

223.39M
223.39M 223.39M

979,683,588.3921787
979,683,588.3921787 979,683,588.3921787

Dabartinė Pirate Nation Token rinkos kapitalizacija yra $ 7.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PIRATE apyvartoje yra 223.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 979683588.3921787. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.23M

Pirate Nation Token (PIRATE) kainos istorija USD

Šiandienos Pirate Nation Token kainos pokytis į USD: $ -0.00054211825705189.
Pirate Nation Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0107672008.
Pirate Nation Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0062557579.
Pirate Nation Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.01681735123388766.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00054211825705189-1.67%
30 dienų$ -0.0107672008-33.77%
60 dienų$ -0.0062557579-19.62%
90 dienų$ -0.01681735123388766-34.53%

Kas yra Pirate Nation Token (PIRATE)

A fully onchain RPG, filled with high seas adventure, treasure, & unexpected surprises

Pirate Nation Token (PIRATE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Pirate Nation Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pirate Nation Token (PIRATE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pirate Nation Token (PIRATE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pirate Nation Token prognozes.

Peržiūrėkite Pirate Nation Token kainos prognozę dabar!

PIRATE į vietos valiutas

Pirate Nation Token (PIRATE) Tokenomika

Supratimas apie Pirate Nation Token (PIRATE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PIRATEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pirate Nation Token (PIRATE)

Kiek Pirate Nation Token(PIRATE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PIRATE kaina USD valiuta yra 0.0318806USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PIRATE į USD kaina?
Dabartinė PIRATE kaina USD valiuta yra $ 0.0318806. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pirate Nation Token rinkos kapitalizacija?
PIRATE rinkos kapitalizacija yra $ 7.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PIRATE apyvartoje?
PIRATE apyvartoje yra 223.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PIRATE kaina?
PIRATE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.475661USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PIRATE kaina?
PIRATE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03072638USD.
Kokia yra PIRATE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PIRATE yra --USD.
Ar PIRATE kaina šiais metais kils?
PIRATE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PIRATE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.