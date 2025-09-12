Daugiau apie PILLZUMI

Pillzumi logotipas

Pillzumi kaina (PILLZUMI)

Neįtraukta į sąrašą

1 PILLZUMI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.60%1D
mexc
USD
Pillzumi (PILLZUMI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12 05:59:17(UTC+8)

Pillzumi (PILLZUMI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00006515
$ 0.00006515
24 val. žemiausia
$ 0.0000672
$ 0.0000672
24 val. aukščiausia

$ 0.00006515
$ 0.00006515

$ 0.0000672
$ 0.0000672

$ 0.01926212
$ 0.01926212

$ 0.00003863
$ 0.00003863

--

+0.63%

+9.02%

+9.02%

Pillzumi (PILLZUMI) realiojo laiko kaina yra $0.00006646. Per pastarąsias 24 valandas PILLZUMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00006515 iki aukščiausios $ 0.0000672 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PILLZUMI kaina yra $ 0.01926212, o žemiausia – $ 0.00003863.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PILLZUMI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pillzumi (PILLZUMI) rinkos informacija

$ 66.44K
$ 66.44K

--
----

$ 66.44K
$ 66.44K

999.67M
999.67M

999,671,327.448071
999,671,327.448071

Dabartinė Pillzumi rinkos kapitalizacija yra $ 66.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PILLZUMI apyvartoje yra 999.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 999671327.448071. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.44K

Pillzumi (PILLZUMI) kainos istorija USD

Šiandienos Pillzumi kainos pokytis į USD: $ 0.
Pillzumi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000066426.
Pillzumi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000133693.
Pillzumi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00001031962990032131.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.63%
30 dienų$ +0.0000066426+9.99%
60 dienų$ +0.0000133693+20.12%
90 dienų$ +0.00001031962990032131+18.38%

Kas yra Pillzumi (PILLZUMI)

Most AI agents today are built on static contexts and fixed knowledge bases, which leads to rigid behaviors that don't adapt over time in their personality. Pillzumi aims to change that by creating AI agents that evolve through an autonomously generated story. Centered around the tale of pills escaping their pharmacy, Pillzumi demonstrates that agent-based projects should be led by stories, allowing for dynamic changes in behavior and context. Also, by finding novel ways to visualize and contribute to agents' memories, we move beyond traditional character files and opaque models. We focus on aesthetics to ensure that despite the layers of automation, the output remains engaging and artistically rich.

Pillzumi (PILLZUMI) išteklius

Oficiali svetainė

Pillzumi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pillzumi (PILLZUMI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pillzumi (PILLZUMI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pillzumi prognozes.

Peržiūrėkite Pillzumi kainos prognozę dabar!

PILLZUMI į vietos valiutas

Pillzumi (PILLZUMI) Tokenomika

Supratimas apie Pillzumi (PILLZUMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PILLZUMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pillzumi (PILLZUMI)

Kiek Pillzumi(PILLZUMI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PILLZUMI kaina USD valiuta yra 0.00006646USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PILLZUMI į USD kaina?
Dabartinė PILLZUMI kaina USD valiuta yra $ 0.00006646. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pillzumi rinkos kapitalizacija?
PILLZUMI rinkos kapitalizacija yra $ 66.44KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PILLZUMI apyvartoje?
PILLZUMI apyvartoje yra 999.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PILLZUMI kaina?
PILLZUMI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01926212USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PILLZUMI kaina?
PILLZUMI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003863USD.
Kokia yra PILLZUMI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PILLZUMI yra --USD.
Ar PILLZUMI kaina šiais metais kils?
PILLZUMI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PILLZUMI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12 05:59:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.