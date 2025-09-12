Daugiau apie GOVAI

Pigeon Tech kaina (GOVAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 GOVAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00059622
$0.00059622$0.00059622
-3.00%1D
Pigeon Tech (GOVAI) kainos grafikas realiu laiku
Pigeon Tech (GOVAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0086572
$ 0.0086572$ 0.0086572

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-3.01%

+6.26%

+6.26%

Pigeon Tech (GOVAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GOVAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOVAI kaina yra $ 0.0086572, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOVAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – -3.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pigeon Tech (GOVAI) rinkos informacija

$ 596.85K
$ 596.85K$ 596.85K

--
----

$ 596.85K
$ 596.85K$ 596.85K

999.83M
999.83M 999.83M

999,834,456.423348
999,834,456.423348 999,834,456.423348

Dabartinė Pigeon Tech rinkos kapitalizacija yra $ 596.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GOVAI apyvartoje yra 999.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 999834456.423348. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 596.85K

Pigeon Tech (GOVAI) kainos istorija USD

Šiandienos Pigeon Tech kainos pokytis į USD: $ 0.
Pigeon Tech 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pigeon Tech 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pigeon Tech 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.01%
30 dienų$ 0+30.94%
60 dienų$ 0+36.68%
90 dienų$ 0--

Kas yra Pigeon Tech (GOVAI)

Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution!

Pigeon Tech (GOVAI) išteklius

Oficiali svetainė

Pigeon Tech kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pigeon Tech (GOVAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pigeon Tech (GOVAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pigeon Tech prognozes.

Peržiūrėkite Pigeon Tech kainos prognozę dabar!

GOVAI į vietos valiutas

Pigeon Tech (GOVAI) Tokenomika

Supratimas apie Pigeon Tech (GOVAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOVAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pigeon Tech (GOVAI)

Kiek Pigeon Tech(GOVAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOVAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOVAI į USD kaina?
Dabartinė GOVAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pigeon Tech rinkos kapitalizacija?
GOVAI rinkos kapitalizacija yra $ 596.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOVAI apyvartoje?
GOVAI apyvartoje yra 999.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOVAI kaina?
GOVAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0086572USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOVAI kaina?
GOVAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GOVAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOVAI yra --USD.
Ar GOVAI kaina šiais metais kils?
GOVAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOVAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.