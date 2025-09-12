Pickle Finance kaina (PICKLE)
Pickle Finance (PICKLE) realiojo laiko kaina yra $0.064647. Per pastarąsias 24 valandas PICKLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.063579 iki aukščiausios $ 0.065027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PICKLE kaina yra $ 85.24, o žemiausia – $ 0.04249673.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PICKLE per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +1.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Pickle Finance rinkos kapitalizacija yra $ 111.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PICKLE apyvartoje yra 1.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 3489252.394718828. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 225.63K
Šiandienos Pickle Finance kainos pokytis į USD: $ +0.00104491.
Pickle Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0121537458.
Pickle Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0080237011.
Pickle Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.038765995479319.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00104491
|+1.64%
|30 dienų
|$ -0.0121537458
|-18.80%
|60 dienų
|$ +0.0080237011
|+12.41%
|90 dienų
|$ -0.038765995479319
|-37.48%
Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.