Daugiau apie PICKLE

PICKLE Kainos informacija

PICKLE Oficiali svetainė

PICKLE Tokenomika

PICKLE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Pickle Finance logotipas

Pickle Finance kaina (PICKLE)

Neįtraukta į sąrašą

1 PICKLE į USD – tiesioginė kaina:

$0.064647
$0.064647$0.064647
+1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Pickle Finance (PICKLE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:47:45(UTC+8)

Pickle Finance (PICKLE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.063579
$ 0.063579$ 0.063579
24 val. žemiausia
$ 0.065027
$ 0.065027$ 0.065027
24 val. aukščiausia

$ 0.063579
$ 0.063579$ 0.063579

$ 0.065027
$ 0.065027$ 0.065027

$ 85.24
$ 85.24$ 85.24

$ 0.04249673
$ 0.04249673$ 0.04249673

-0.02%

+1.64%

+2.49%

+2.49%

Pickle Finance (PICKLE) realiojo laiko kaina yra $0.064647. Per pastarąsias 24 valandas PICKLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.063579 iki aukščiausios $ 0.065027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PICKLE kaina yra $ 85.24, o žemiausia – $ 0.04249673.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PICKLE per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +1.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pickle Finance (PICKLE) rinkos informacija

$ 111.05K
$ 111.05K$ 111.05K

--
----

$ 225.63K
$ 225.63K$ 225.63K

1.72M
1.72M 1.72M

3,489,252.394718828
3,489,252.394718828 3,489,252.394718828

Dabartinė Pickle Finance rinkos kapitalizacija yra $ 111.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PICKLE apyvartoje yra 1.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 3489252.394718828. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 225.63K

Pickle Finance (PICKLE) kainos istorija USD

Šiandienos Pickle Finance kainos pokytis į USD: $ +0.00104491.
Pickle Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0121537458.
Pickle Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0080237011.
Pickle Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.038765995479319.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00104491+1.64%
30 dienų$ -0.0121537458-18.80%
60 dienų$ +0.0080237011+12.41%
90 dienų$ -0.038765995479319-37.48%

Kas yra Pickle Finance (PICKLE)

Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Pickle Finance (PICKLE) išteklius

Oficiali svetainė

Pickle Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pickle Finance (PICKLE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pickle Finance (PICKLE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pickle Finance prognozes.

Peržiūrėkite Pickle Finance kainos prognozę dabar!

PICKLE į vietos valiutas

Pickle Finance (PICKLE) Tokenomika

Supratimas apie Pickle Finance (PICKLE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PICKLEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pickle Finance (PICKLE)

Kiek Pickle Finance(PICKLE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PICKLE kaina USD valiuta yra 0.064647USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PICKLE į USD kaina?
Dabartinė PICKLE kaina USD valiuta yra $ 0.064647. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pickle Finance rinkos kapitalizacija?
PICKLE rinkos kapitalizacija yra $ 111.05KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PICKLE apyvartoje?
PICKLE apyvartoje yra 1.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PICKLE kaina?
PICKLE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 85.24USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PICKLE kaina?
PICKLE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04249673USD.
Kokia yra PICKLE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PICKLE yra --USD.
Ar PICKLE kaina šiais metais kils?
PICKLE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PICKLE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:47:45(UTC+8)

Pickle Finance (PICKLE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.