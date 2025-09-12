Daugiau apie AIP

PettAI logotipas

PettAI kaina (AIP)

Neįtraukta į sąrašą

1 AIP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00301821
+7.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
PettAI (AIP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:57:08(UTC+8)

PettAI (AIP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00273305
24 val. žemiausia
$ 0.00312372
24 val. aukščiausia

$ 0.00273305
$ 0.00312372
$ 0.04323201
$ 0.00131947
-0.62%

+6.51%

-0.46%

-0.46%

PettAI (AIP) realiojo laiko kaina yra $0.00299899. Per pastarąsias 24 valandas AIP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00273305 iki aukščiausios $ 0.00312372 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIP kaina yra $ 0.04323201, o žemiausia – $ 0.00131947.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIP per pastarąją valandą pasikeitė -0.62%, per 24 valandas – +6.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PettAI (AIP) rinkos informacija

$ 851.88K
--
$ 1.25M
284.04M
416,152,240.2206134
Dabartinė PettAI rinkos kapitalizacija yra $ 851.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AIP apyvartoje yra 284.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 416152240.2206134. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.25M

PettAI (AIP) kainos istorija USD

Šiandienos PettAI kainos pokytis į USD: $ +0.00018334.
PettAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0016353192.
PettAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012533630.
PettAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004121955122643153.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00018334+6.51%
30 dienų$ -0.0016353192-54.52%
60 dienų$ -0.0012533630-41.79%
90 dienų$ -0.0004121955122643153-12.08%

Kas yra PettAI (AIP)

PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PettAI (AIP) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

PettAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PettAI (AIP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PettAI (AIP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PettAI prognozes.

Peržiūrėkite PettAI kainos prognozę dabar!

AIP į vietos valiutas

PettAI (AIP) Tokenomika

Supratimas apie PettAI (AIP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PettAI (AIP)

Kiek PettAI(AIP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIP kaina USD valiuta yra 0.00299899USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIP į USD kaina?
Dabartinė AIP kaina USD valiuta yra $ 0.00299899. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PettAI rinkos kapitalizacija?
AIP rinkos kapitalizacija yra $ 851.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIP apyvartoje?
AIP apyvartoje yra 284.04MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIP kaina?
AIP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04323201USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIP kaina?
AIP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00131947USD.
Kokia yra AIP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIP yra --USD.
Ar AIP kaina šiais metais kils?
AIP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:57:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.