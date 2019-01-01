Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomika
Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PESTO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PESTO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PESTO tokenomiką, galite peržiūrėti PESTO tokeno kainą realiuoju laiku!
