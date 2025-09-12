Peruvian National Football Team Fan Token kaina (FPFT)
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) realiojo laiko kaina yra $0.00171994. Per pastarąsias 24 valandas FPFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00171908 iki aukščiausios $ 0.00175278 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FPFT kaina yra $ 0.210672, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FPFT per pastarąją valandą pasikeitė -1.38%, per 24 valandas – -0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Peruvian National Football Team Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 39.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FPFT apyvartoje yra 22.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 97907299.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 168.40K
Šiandienos Peruvian National Football Team Fan Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Peruvian National Football Team Fan Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004074696.
Peruvian National Football Team Fan Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006349075.
Peruvian National Football Team Fan Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0011132295993043205.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.12%
|30 dienų
|$ +0.0004074696
|+23.69%
|60 dienų
|$ +0.0006349075
|+36.91%
|90 dienų
|$ +0.0011132295993043205
|+183.49%
The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.
Kiek kainuos Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Peruvian National Football Team Fan Token prognozes.
Peržiūrėkite Peruvian National Football Team Fan Token kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FPFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
