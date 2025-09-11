Daugiau apie ASK

ASK Kainos informacija

ASK Oficiali svetainė

ASK Tokenomika

ASK Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Permission Coin logotipas

Permission Coin kaina (ASK)

Neįtraukta į sąrašą

1 ASK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00014881
$0.00014881$0.00014881
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Permission Coin (ASK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:38:37(UTC+8)

Permission Coin (ASK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00845153
$ 0.00845153$ 0.00845153

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-0.07%

-0.02%

-0.02%

Permission Coin (ASK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ASK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASK kaina yra $ 0.00845153, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASK per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Permission Coin (ASK) rinkos informacija

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

--
----

$ 14.88M
$ 14.88M$ 14.88M

21.90B
21.90B 21.90B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Dabartinė Permission Coin rinkos kapitalizacija yra $ 3.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASK apyvartoje yra 21.90B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.88M

Permission Coin (ASK) kainos istorija USD

Šiandienos Permission Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Permission Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Permission Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Permission Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.07%
30 dienų$ 0+7.11%
60 dienų$ 0+10.39%
90 dienų$ 0--

Kas yra Permission Coin (ASK)

“ASK” is the currency for permission. Its primary use case is to power a global digital ad system built on permissioned data and opt-in engagement. The project aims to offer an antidote to some of the most significant problems of Web 2.0 - surveillance capitalism, data exploitation and interruptive marketing - by enabling users to securely grant permission and monetize their data across the web, while providing an enterprise solution for marketers seeking better return on their ad spend. Global privacy regulations, ad blockers, and dramatic changes in ad tech are forcing a new advertising model based on consent. By enabling marketers to build opt-in audiences and ask permission for engagement, and by ensuring users are rewarded for the data they volunteer to share, Permission sees ASK as foundational to helping tech platforms and marketers compete in Web 3.0. Currently, users earn ASK by securely sharing their data and opting in to receive relevant ads and content. The experience is delivered primarily through declared data-sharing activities and engaging with video ads on Permission.io. Advertisers can also deploy ASK as an incentive mechanism on their own digital channels, driving loyalty and personalized ad campaigns. Additionally, the ability to earn and spend ASK via merchants on the Shopify platform is in the pipeline, with other major eCommerce platforms to follow. The project’s other goals include deeper development of its proprietary technology, “Data Algebra,” for which it has been awarded 9 patents. The breakthrough technology can liquify data currently stored in silos and applications, making it possible for individuals to aggregate and monetize their full data set and for companies to gain permissioned visibility over the most comprehensive data sets possible.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Permission Coin (ASK) išteklius

Oficiali svetainė

Permission Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Permission Coin (ASK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Permission Coin (ASK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Permission Coin prognozes.

Peržiūrėkite Permission Coin kainos prognozę dabar!

ASK į vietos valiutas

Permission Coin (ASK) Tokenomika

Supratimas apie Permission Coin (ASK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Permission Coin (ASK)

Kiek Permission Coin(ASK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASK į USD kaina?
Dabartinė ASK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Permission Coin rinkos kapitalizacija?
ASK rinkos kapitalizacija yra $ 3.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASK apyvartoje?
ASK apyvartoje yra 21.90BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASK kaina?
ASK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00845153USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASK kaina?
ASK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ASK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASK yra --USD.
Ar ASK kaina šiais metais kils?
ASK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:38:37(UTC+8)

Permission Coin (ASK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.