Pepper Meme kaina (PEPPER)

1 PEPPER į USD – tiesioginė kaina:

$0.01000608
+0.70%1D
mexc
USD
Pepper Meme (PEPPER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:25:03(UTC+8)

Pepper Meme (PEPPER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00955649
24 val. žemiausia
$ 0.01016064
24 val. aukščiausia

$ 0.00955649
$ 0.01016064
$ 0.01275333
$ 0
+0.08%

+0.65%

-3.60%

-3.60%

Pepper Meme (PEPPER) realiojo laiko kaina yra $0.00999309. Per pastarąsias 24 valandas PEPPER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00955649 iki aukščiausios $ 0.01016064 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEPPER kaina yra $ 0.01275333, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEPPER per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pepper Meme (PEPPER) rinkos informacija

$ 10.01M
--
$ 10.01M
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė Pepper Meme rinkos kapitalizacija yra $ 10.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PEPPER apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.01M

Pepper Meme (PEPPER) kainos istorija USD

Šiandienos Pepper Meme kainos pokytis į USD: $ 0.
Pepper Meme 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003481602.
Pepper Meme 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0047187071.
Pepper Meme 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00519139479140455.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.65%
30 dienų$ +0.0003481602+3.48%
60 dienų$ +0.0047187071+47.22%
90 dienų$ +0.00519139479140455+108.12%

Kas yra Pepper Meme (PEPPER)

$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.

Pepper Meme (PEPPER) išteklius

Oficiali svetainė

Pepper Meme kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pepper Meme (PEPPER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pepper Meme (PEPPER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pepper Meme prognozes.

Peržiūrėkite Pepper Meme kainos prognozę dabar!

PEPPER į vietos valiutas

Pepper Meme (PEPPER) Tokenomika

Supratimas apie Pepper Meme (PEPPER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEPPERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pepper Meme (PEPPER)

Kiek Pepper Meme(PEPPER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEPPER kaina USD valiuta yra 0.00999309USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEPPER į USD kaina?
Dabartinė PEPPER kaina USD valiuta yra $ 0.00999309. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pepper Meme rinkos kapitalizacija?
PEPPER rinkos kapitalizacija yra $ 10.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEPPER apyvartoje?
PEPPER apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEPPER kaina?
PEPPER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01275333USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEPPER kaina?
PEPPER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PEPPER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEPPER yra --USD.
Ar PEPPER kaina šiais metais kils?
PEPPER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEPPER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Pepper Meme (PEPPER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

