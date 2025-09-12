PEPECASH kaina (PEPECASH)
PEPECASH (PEPECASH) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PEPECASH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEPECASH kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEPECASH per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -9.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -40.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PEPECASH rinkos kapitalizacija yra $ 39.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PEPECASH apyvartoje yra 696.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 696191613.850845. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.06K
Šiandienos PEPECASH kainos pokytis į USD: $ 0.
PEPECASH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PEPECASH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PEPECASH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-9.43%
|30 dienų
|$ 0
|-90.54%
|60 dienų
|$ 0
|-82.05%
|90 dienų
|$ 0
|--
PepeCash (PEPECASH) originated in 2016 as a cryptocurrency tied to the Pepe the Frog meme, created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series Boy's Club. The meme gained widespread popularity on platforms like 4chan and Reddit, evolving into a cultural phenomenon. PepeCash was developed to monetize and trade digital art, specifically "Rare Pepe" cards. The concept emerged from the Rare Pepe Directory, a community-driven project to create and trade meme-based digital assets. PepeCash was designed as the currency for this ecosystem, enabling users to buy, sell, or trade these assets in a decentralized marketplace. The idea was to blend meme culture with blockchain technology, appealing to art and meme enthusiasts. PepeCash token, launched in 2023 on Ethereum also draws inspiration from the Pepe meme, aiming to expand into DeFi and NFTs.
