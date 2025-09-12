Daugiau apie PTRUMP

PTRUMP Kainos informacija

PTRUMP Oficiali svetainė

PTRUMP Tokenomika

PTRUMP Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Pepe Trump logotipas

Pepe Trump kaina (PTRUMP)

Neįtraukta į sąrašą

1 PTRUMP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00101737
$0.00101737$0.00101737
+1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Pepe Trump (PTRUMP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:56:55(UTC+8)

Pepe Trump (PTRUMP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0.00103243
$ 0.00103243$ 0.00103243
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103243
$ 0.00103243$ 0.00103243

$ 0.01756735
$ 0.01756735$ 0.01756735

$ 0
$ 0$ 0

-0.99%

+1.65%

+9.22%

+9.22%

Pepe Trump (PTRUMP) realiojo laiko kaina yra $0.00101737. Per pastarąsias 24 valandas PTRUMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00103243 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PTRUMP kaina yra $ 0.01756735, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PTRUMP per pastarąją valandą pasikeitė -0.99%, per 24 valandas – +1.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pepe Trump (PTRUMP) rinkos informacija

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

--
----

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

992.98M
992.98M 992.98M

992,983,001.67
992,983,001.67 992,983,001.67

Dabartinė Pepe Trump rinkos kapitalizacija yra $ 1.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PTRUMP apyvartoje yra 992.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 992983001.67. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.02M

Pepe Trump (PTRUMP) kainos istorija USD

Šiandienos Pepe Trump kainos pokytis į USD: $ 0.
Pepe Trump 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002473345.
Pepe Trump 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002206433.
Pepe Trump 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003775282677919772.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.65%
30 dienų$ +0.0002473345+24.31%
60 dienų$ -0.0002206433-21.68%
90 dienų$ +0.0003775282677919772+59.00%

Kas yra Pepe Trump (PTRUMP)

Purely a memecoin

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Pepe Trump (PTRUMP) išteklius

Oficiali svetainė

Pepe Trump kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pepe Trump (PTRUMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pepe Trump (PTRUMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pepe Trump prognozes.

Peržiūrėkite Pepe Trump kainos prognozę dabar!

PTRUMP į vietos valiutas

Pepe Trump (PTRUMP) Tokenomika

Supratimas apie Pepe Trump (PTRUMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PTRUMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pepe Trump (PTRUMP)

Kiek Pepe Trump(PTRUMP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PTRUMP kaina USD valiuta yra 0.00101737USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PTRUMP į USD kaina?
Dabartinė PTRUMP kaina USD valiuta yra $ 0.00101737. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pepe Trump rinkos kapitalizacija?
PTRUMP rinkos kapitalizacija yra $ 1.02MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PTRUMP apyvartoje?
PTRUMP apyvartoje yra 992.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PTRUMP kaina?
PTRUMP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01756735USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PTRUMP kaina?
PTRUMP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PTRUMP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PTRUMP yra --USD.
Ar PTRUMP kaina šiais metais kils?
PTRUMP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PTRUMP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:56:55(UTC+8)

Pepe Trump (PTRUMP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.