Penumbra kaina (UM)
-1.28%
-9.43%
-18.94%
-18.94%
Penumbra (UM) realiojo laiko kaina yra $0.01200934. Per pastarąsias 24 valandas UM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0120093 iki aukščiausios $ 0.01326027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UM kaina yra $ 2.7, o žemiausia – $ 0.00869534.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UM per pastarąją valandą pasikeitė -1.28%, per 24 valandas – -9.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Penumbra rinkos kapitalizacija yra $ 432.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UM apyvartoje yra 36.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 100030127.164983. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.20M
Šiandienos Penumbra kainos pokytis į USD: $ -0.00125088574830229.
Penumbra 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0092386159.
Penumbra 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0112005637.
Penumbra 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3487962832314251.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00125088574830229
|-9.43%
|30 dienų
|$ -0.0092386159
|-76.92%
|60 dienų
|$ -0.0112005637
|-93.26%
|90 dienų
|$ -0.3487962832314251
|-96.67%
Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Penumbra (UM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Penumbra (UM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Penumbra prognozes.
Peržiūrėkite Penumbra kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Penumbra (UM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
|09-10 02:28:00
|Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.