Penumbra logotipas

Penumbra kaina (UM)

Neįtraukta į sąrašą

1 UM į USD – tiesioginė kaina:

$0.01200934
-9.40%1D
USD
Penumbra (UM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:24:39(UTC+8)

Penumbra (UM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0120093
24 val. žemiausia
$ 0.01326027
24 val. aukščiausia

$ 0.0120093

$ 0.01326027

$ 2.7

$ 0.00869534

-1.28%

-9.43%

-18.94%

-18.94%

Penumbra (UM) realiojo laiko kaina yra $0.01200934. Per pastarąsias 24 valandas UM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0120093 iki aukščiausios $ 0.01326027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UM kaina yra $ 2.7, o žemiausia – $ 0.00869534.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UM per pastarąją valandą pasikeitė -1.28%, per 24 valandas – -9.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Penumbra (UM) rinkos informacija

$ 432.69K
$ 432.69K

--
--

$ 1.20M
$ 1.20M

36.03M
36.03M

100,030,127.164983
100,030,127.164983

Dabartinė Penumbra rinkos kapitalizacija yra $ 432.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UM apyvartoje yra 36.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 100030127.164983. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.20M

Penumbra (UM) kainos istorija USD

Šiandienos Penumbra kainos pokytis į USD: $ -0.00125088574830229.
Penumbra 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0092386159.
Penumbra 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0112005637.
Penumbra 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3487962832314251.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00125088574830229-9.43%
30 dienų$ -0.0092386159-76.92%
60 dienų$ -0.0112005637-93.26%
90 dienų$ -0.3487962832314251-96.67%

Kas yra Penumbra (UM)

Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.

Penumbra (UM) išteklius

Oficiali svetainė

Penumbra kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Penumbra (UM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Penumbra (UM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Penumbra prognozes.

Peržiūrėkite Penumbra kainos prognozę dabar!

UM į vietos valiutas

Penumbra (UM) Tokenomika

Supratimas apie Penumbra (UM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Penumbra (UM)

Kiek Penumbra(UM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UM kaina USD valiuta yra 0.01200934USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UM į USD kaina?
Dabartinė UM kaina USD valiuta yra $ 0.01200934. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Penumbra rinkos kapitalizacija?
UM rinkos kapitalizacija yra $ 432.69KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UM apyvartoje?
UM apyvartoje yra 36.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UM kaina?
UM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.7USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UM kaina?
UM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00869534USD.
Kokia yra UM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UM yra --USD.
Ar UM kaina šiais metais kils?
UM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:24:39(UTC+8)

