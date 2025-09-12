Daugiau apie PEFI

Penguin Finance logotipas

Penguin Finance kaina (PEFI)

Neįtraukta į sąrašą

1 PEFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0067725
$0.0067725$0.0067725
+0.30%1D
USD
Penguin Finance (PEFI) kainos grafikas realiu laiku
Penguin Finance (PEFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00666996
$ 0.00666996$ 0.00666996
24 val. žemiausia
$ 0.00690081
$ 0.00690081$ 0.00690081
24 val. aukščiausia

$ 0.00666996
$ 0.00666996$ 0.00666996

$ 0.00690081
$ 0.00690081$ 0.00690081

$ 6.89
$ 6.89$ 6.89

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

+0.34%

+17.08%

+17.08%

Penguin Finance (PEFI) realiojo laiko kaina yra $0.0067725. Per pastarąsias 24 valandas PEFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00666996 iki aukščiausios $ 0.00690081 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEFI kaina yra $ 6.89, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEFI per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Penguin Finance (PEFI) rinkos informacija

$ 129.75K
$ 129.75K$ 129.75K

--
----

$ 129.75K
$ 129.75K$ 129.75K

19.16M
19.16M 19.16M

19,158,097.7474686
19,158,097.7474686 19,158,097.7474686

Dabartinė Penguin Finance rinkos kapitalizacija yra $ 129.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PEFI apyvartoje yra 19.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 19158097.7474686. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 129.75K

Penguin Finance (PEFI) kainos istorija USD

Šiandienos Penguin Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Penguin Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010299110.
Penguin Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0019118144.
Penguin Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000287925066827233.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.34%
30 dienų$ +0.0010299110+15.21%
60 dienų$ +0.0019118144+28.23%
90 dienų$ +0.000287925066827233+4.44%

Kas yra Penguin Finance (PEFI)

Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Penguin Finance (PEFI) išteklius

Oficiali svetainė

Penguin Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Penguin Finance (PEFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Penguin Finance (PEFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Penguin Finance prognozes.

Peržiūrėkite Penguin Finance kainos prognozę dabar!

PEFI į vietos valiutas

Penguin Finance (PEFI) Tokenomika

Supratimas apie Penguin Finance (PEFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Penguin Finance (PEFI)

Kiek Penguin Finance(PEFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEFI kaina USD valiuta yra 0.0067725USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEFI į USD kaina?
Dabartinė PEFI kaina USD valiuta yra $ 0.0067725. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Penguin Finance rinkos kapitalizacija?
PEFI rinkos kapitalizacija yra $ 129.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEFI apyvartoje?
PEFI apyvartoje yra 19.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEFI kaina?
PEFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.89USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEFI kaina?
PEFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PEFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEFI yra --USD.
Ar PEFI kaina šiais metais kils?
PEFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
