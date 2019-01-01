Pencils Protocol (DAPP) Tokenomika

Pencils Protocol (DAPP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePencils Protocol (DAPP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Pencils Protocol (DAPP) Informacija

Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets.

Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem.

Oficiali svetainė:
https://pencilsprotocol.io/
Baltoji knyga:
https://gitbook.pencilsprotocol.io/overview/pencils-protocol-whitepaper

Pencils Protocol (DAPP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Pencils Protocol (DAPP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 218.80K
$ 218.80K$ 218.80K
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 57.07M
$ 57.07M$ 57.07M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 383.42K
$ 383.42K$ 383.42K
Visų laikų rekordas:
$ 1.058
$ 1.058$ 1.058
Visų laikų minimumas:
$ 0.00267017
$ 0.00267017$ 0.00267017
Dabartinė kaina:
$ 0.00378332
$ 0.00378332$ 0.00378332

Pencils Protocol (DAPP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Pencils Protocol (DAPP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DAPP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DAPP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DAPP tokenomiką, galite peržiūrėti DAPP tokeno kainą realiuoju laiku!

DAPP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda DAPP? Mūsų DAPP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.