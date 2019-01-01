Pencils Protocol (DAPP) Tokenomika
Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets.
Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem.
Pencils Protocol (DAPP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Pencils Protocol (DAPP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DAPP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek DAPP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate DAPP tokenomiką, galite peržiūrėti DAPP tokeno kainą realiuoju laiku!
