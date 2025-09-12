Daugiau apie DAPP

Pencils Protocol logotipas

Pencils Protocol kaina (DAPP)

Neįtraukta į sąrašą

1 DAPP į USD – tiesioginė kaina:

$0.0028643
$0.0028643$0.0028643
-7.50%1D
mexc
USD
Pencils Protocol (DAPP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:09:26(UTC+8)

Pencils Protocol (DAPP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00289103
$ 0.00289103$ 0.00289103
24 val. žemiausia
$ 0.00312968
$ 0.00312968$ 0.00312968
24 val. aukščiausia

$ 0.00289103
$ 0.00289103$ 0.00289103

$ 0.00312968
$ 0.00312968$ 0.00312968

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 0.0027522
$ 0.0027522$ 0.0027522

-1.73%

-6.11%

-9.94%

-9.94%

Pencils Protocol (DAPP) realiojo laiko kaina yra $0.00289128. Per pastarąsias 24 valandas DAPP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00289103 iki aukščiausios $ 0.00312968 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DAPP kaina yra $ 1.058, o žemiausia – $ 0.0027522.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DAPP per pastarąją valandą pasikeitė -1.73%, per 24 valandas – -6.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pencils Protocol (DAPP) rinkos informacija

$ 164.99K
$ 164.99K$ 164.99K

--
----

$ 289.11K
$ 289.11K$ 289.11K

57.07M
57.07M 57.07M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Pencils Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 164.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DAPP apyvartoje yra 57.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 289.11K

Pencils Protocol (DAPP) kainos istorija USD

Šiandienos Pencils Protocol kainos pokytis į USD: $ -0.000188476818234478.
Pencils Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004098675.
Pencils Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012893527.
Pencils Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.006098073189743596.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000188476818234478-6.11%
30 dienų$ -0.0004098675-14.17%
60 dienų$ -0.0012893527-44.59%
90 dienų$ -0.006098073189743596-67.83%

Kas yra Pencils Protocol (DAPP)

Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Pencils Protocol (DAPP) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Pencils Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pencils Protocol (DAPP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pencils Protocol (DAPP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pencils Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Pencils Protocol kainos prognozę dabar!

DAPP į vietos valiutas

Pencils Protocol (DAPP) Tokenomika

Supratimas apie Pencils Protocol (DAPP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DAPPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pencils Protocol (DAPP)

Kiek Pencils Protocol(DAPP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DAPP kaina USD valiuta yra 0.00289128USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DAPP į USD kaina?
Dabartinė DAPP kaina USD valiuta yra $ 0.00289128. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pencils Protocol rinkos kapitalizacija?
DAPP rinkos kapitalizacija yra $ 164.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DAPP apyvartoje?
DAPP apyvartoje yra 57.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DAPP kaina?
DAPP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.058USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DAPP kaina?
DAPP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0027522USD.
Kokia yra DAPP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DAPP yra --USD.
Ar DAPP kaina šiais metais kils?
DAPP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DAPP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
