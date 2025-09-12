PeerMe SUPER kaina (SUPER)
PeerMe SUPER (SUPER) realiojo laiko kaina yra $0.00434941. Per pastarąsias 24 valandas SUPER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00423246 iki aukščiausios $ 0.00437611 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUPER kaina yra $ 0.140351, o žemiausia – $ 0.0036534.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUPER per pastarąją valandą pasikeitė +0.61%, per 24 valandas – +0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PeerMe SUPER rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.64. SUPER apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 43.49K
Šiandienos PeerMe SUPER kainos pokytis į USD: $ 0.
PeerMe SUPER 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0041326710.
PeerMe SUPER 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012278723.
PeerMe SUPER 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001994982915212806.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.00%
|30 dienų
|$ -0.0041326710
|-95.01%
|60 dienų
|$ -0.0012278723
|-28.23%
|90 dienų
|$ -0.001994982915212806
|-31.44%
PeerMe is an ecosystem of distributed power, collaboration & fun. A social infrastructure that allows builders all around the world to come together and work on something they believe in – a shared goal & philosophy. Building a better society, a super society is just a side-effect. In all of that, we care about creating automated & autonomous systems with a minimum of bureaucracy, full transparency, and shared ownership that serves the general public. This is our way of creating the ever-promised society of the people, by the people, for the people. Peers are people like you and me, and the way we know each other is through the identity service we call PEERID. PEERID contains information about us that is used to prove authenticity & trust to the people we interact with & potentially work within PeerMe. This may include personal information like your name, your origin, a free-to-chose picture in form of an NFT, a trust level, social connections, past contributions, and many other data points that help give people an idea of who we are. PEERID is how people know you in PeerMe. PeerMe is a place where anyone can start or find self-sufficient communities that work towards a shared goal. They operate using their own ESDT token as a financial resource and have their own governance system in place. We call these communities Peerings. They have many similarities to what we know as DAOs (Decentralized Autonomous Organization) and are a place of progress, fun, purpose & belonging.
Supratimas apie PeerMe SUPER (SUPER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
