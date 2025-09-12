Daugiau apie SUPER

SUPER Kainos informacija

SUPER Oficiali svetainė

SUPER Tokenomika

SUPER Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

PeerMe SUPER logotipas

PeerMe SUPER kaina (SUPER)

Neįtraukta į sąrašą

1 SUPER į USD – tiesioginė kaina:

$0.00434941
$0.00434941$0.00434941
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
PeerMe SUPER (SUPER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:38:42(UTC+8)

PeerMe SUPER (SUPER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00423246
$ 0.00423246$ 0.00423246
24 val. žemiausia
$ 0.00437611
$ 0.00437611$ 0.00437611
24 val. aukščiausia

$ 0.00423246
$ 0.00423246$ 0.00423246

$ 0.00437611
$ 0.00437611$ 0.00437611

$ 0.140351
$ 0.140351$ 0.140351

$ 0.0036534
$ 0.0036534$ 0.0036534

+0.61%

+0.00%

+5.00%

+5.00%

PeerMe SUPER (SUPER) realiojo laiko kaina yra $0.00434941. Per pastarąsias 24 valandas SUPER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00423246 iki aukščiausios $ 0.00437611 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUPER kaina yra $ 0.140351, o žemiausia – $ 0.0036534.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUPER per pastarąją valandą pasikeitė +0.61%, per 24 valandas – +0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PeerMe SUPER (SUPER) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 72.64
$ 72.64$ 72.64

$ 43.49K
$ 43.49K$ 43.49K

0.00
0.00 0.00

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė PeerMe SUPER rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.64. SUPER apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 43.49K

PeerMe SUPER (SUPER) kainos istorija USD

Šiandienos PeerMe SUPER kainos pokytis į USD: $ 0.
PeerMe SUPER 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0041326710.
PeerMe SUPER 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012278723.
PeerMe SUPER 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001994982915212806.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.00%
30 dienų$ -0.0041326710-95.01%
60 dienų$ -0.0012278723-28.23%
90 dienų$ -0.001994982915212806-31.44%

Kas yra PeerMe SUPER (SUPER)

PeerMe is an ecosystem of distributed power, collaboration & fun. A social infrastructure that allows builders all around the world to come together and work on something they believe in – a shared goal & philosophy. Building a better society, a super society is just a side-effect. In all of that, we care about creating automated & autonomous systems with a minimum of bureaucracy, full transparency, and shared ownership that serves the general public. This is our way of creating the ever-promised society of the people, by the people, for the people. Peers are people like you and me, and the way we know each other is through the identity service we call PEERID. PEERID contains information about us that is used to prove authenticity & trust to the people we interact with & potentially work within PeerMe. This may include personal information like your name, your origin, a free-to-chose picture in form of an NFT, a trust level, social connections, past contributions, and many other data points that help give people an idea of who we are. PEERID is how people know you in PeerMe. PeerMe is a place where anyone can start or find self-sufficient communities that work towards a shared goal. They operate using their own ESDT token as a financial resource and have their own governance system in place. We call these communities Peerings. They have many similarities to what we know as DAOs (Decentralized Autonomous Organization) and are a place of progress, fun, purpose & belonging.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PeerMe SUPER (SUPER) išteklius

Oficiali svetainė

PeerMe SUPER kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PeerMe SUPER (SUPER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PeerMe SUPER (SUPER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PeerMe SUPER prognozes.

Peržiūrėkite PeerMe SUPER kainos prognozę dabar!

SUPER į vietos valiutas

PeerMe SUPER (SUPER) Tokenomika

Supratimas apie PeerMe SUPER (SUPER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUPERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PeerMe SUPER (SUPER)

Kiek PeerMe SUPER(SUPER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUPER kaina USD valiuta yra 0.00434941USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUPER į USD kaina?
Dabartinė SUPER kaina USD valiuta yra $ 0.00434941. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PeerMe SUPER rinkos kapitalizacija?
SUPER rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUPER apyvartoje?
SUPER apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUPER kaina?
SUPER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.140351USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUPER kaina?
SUPER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0036534USD.
Kokia yra SUPER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUPER yra $ 72.64USD.
Ar SUPER kaina šiais metais kils?
SUPER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUPER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:38:42(UTC+8)

PeerMe SUPER (SUPER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.